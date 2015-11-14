Додано: Чет 03 тра, 2018 23:03

antonivs3

не нужно вырезать слова из цитат.

можно, конечно, увести разговор и в предложенную вами сторону, хотя речь была немного не о бэнтли.

но то таке...

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.