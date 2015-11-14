RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1004100510061007

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:03

antonivs3
не нужно вырезать слова из цитат.
можно, конечно, увести разговор и в предложенную вами сторону, хотя речь была немного не о бэнтли.
но то таке...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12698
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1702 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:09

  Tribeca написав:

пришли на кастинг крепостных.

На почве последних обсуждений на форуме я захотел не словом а делом доказать феодальную сущьность Укроэкономики.

Я вижу это так:
Покупаю участок земли, в пару га, недалеко от рейкового транспорта. На нем строю кучу домиков, совсем небольших (буквально студия и санузел со жлобремонтом), либо дуплекс/триплекс в целях экономии.

В это жилье запускаю мастеровых - понаехов без жилья, но с какими-то умениями. Слесарь, фермер, кухарка, кузнец, доярка, свиновод, может даже сисадминов пару запущу.

Даю им средства производства - стадо свиней, землю под выращивание клубники или теплицу, и т.д. Помогаю с интернет-рекламой их услуг, если нужно. Кто выращивает овощи/ягоды - сам ездит их реализовывать на рынке либо ездит кто-то из комунны. За это забираю 50% их дохода в виде подати. Они в свою очередь получают жилье, возможность работать и что-то зарабатывать.

Не знаю на счет введения права первой ночи - его все-таки адаптировать нужно, и брать одиноких девушек-понаехов, хоть парочку, они не прочь будут скрасить парилку в баньке для барина-лендлорда.

Вершу суд на своем участке - разрешаю споры между крепостными.

Для закрепощения - условие проживания - отдать все документы на хранение барину и заключить 3 или 5тилетний договор, где все условия четко описаны.

Думаю будет интересный експириенс для нас всех.

Пинька быстро сотрется.
airmax78
 
Повідомлень: 24422
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2778 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:58

  zahar_ написав:Мучу сейчас одно дело.
Партнёры по делу поведали что хотели продать 2к в "улучшенная типовая панель" в 10 минутах ходьбы пешком от станции м.Черниговская.Хотели продать за 35 куе.
Якобы давали 30 куе. Покупатели отказались продавать.
Дешевеет однако.

2 в 1, блин
Iskander
 
Повідомлень: 370
З нами з: 26.11.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Камрады, подскажите, domik.ua правду говорит, что жилье за месяц упало на 6.3% в Киеве? И это при дешевеющем долларе? Кризис перепроизводства квадратных метров?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5730
З нами з: 21.09.12
Подякував: 372 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:15

:mrgreen: :mrgreen:

в 00:59 на валютной ветке:
  Zebra написав:В Киеве за месяц квартиры просели в цене на 6.3%
Это для тех, кто не верит, что приближается кризис (по моему мнению приближается кризис перепроизводства жилой недвижимости в Украине) на фоне трудовой миграции населения в лучшие страны.


в 01:05 на этой ветке:
  Zebra написав:Камрады, подскажите, domik.ua правду говорит, что жилье за месяц упало на 6.3% в Киеве? И это при дешевеющем долларе? Кризис перепроизводства квадратных метров?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12698
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1702 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:17

  Yuri_T написав:antonivs3
не нужно вырезать слова из цитат.

вы женоненавистник?
что тут принято многократно постить простыни+пяток фото на 3Мп заодно, мне достоверно известно
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 07.08.17
Подякував: 530 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:23

  Zebra написав:подскажите, domik правду говорит, что жилье за месяц упало на 6%? Кризис перепроизводства метров?
вот когда домик напишет, что за год упало на 26%, будет правда. а так- колебания в пределах погрешности методики измерения.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 07.08.17
Подякував: 530 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1004100510061007
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1067, 1068, 1069
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10687 1936912
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 16:14
flyman
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 22077
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98957
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6240)
04.05.2018 01:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.