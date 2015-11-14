antonivs3
не нужно вырезать слова из цитат.
можно, конечно, увести разговор и в предложенную вами сторону, хотя речь была немного не о бэнтли.
но то таке...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 тра, 2018 23:03
antonivs3
не нужно вырезать слова из цитат.
можно, конечно, увести разговор и в предложенную вами сторону, хотя речь была немного не о бэнтли.
но то таке...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 тра, 2018 23:09
Пинька быстро сотрется.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Камрады, подскажите, domik.ua правду говорит, что жилье за месяц упало на 6.3% в Киеве? И это при дешевеющем долларе? Кризис перепроизводства квадратных метров?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:15
в 00:59 на валютной ветке:
в 01:05 на этой ветке:
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:17
вы женоненавистник?
что тут принято многократно постить простыни+пяток фото на 3Мп заодно, мне достоверно известно
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:23
вот когда домик напишет, что за год упало на 26%, будет правда. а так- колебания в пределах погрешности методики измерения.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 01:41
ночная порция вестей:
куплены 49метров в Крисnере, $37 с оформлением.
по быстрому доставлены самый дешевый кафель/ламинат, недорогая красивая кухня, хорошие посудомойка/стиралка, кондей, 2 больших купе, двуспальная кровать. застеклена лоджия. обои/столярка/сантехника остались.
выставлена за 8+комм, звонков говорят мало, несмотря на мой скепсис (олх пестрит аналогами за 7-7.5) сдана за несколько дней. может потому, что арендатор из Луганска..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 05:40
Додано: П'ят 04 тра, 2018 06:56
Возможно, в отношении совкошлака - правда. В отношении модных мопов - врядли.
Смотрим на средний чек: он уже +/- на уровне 2013го. В доллярах. Кстати, впечатляет количество ресторанов со средним чеком от 800 грн. и выше.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:06
Минрегион намерен ограничить повышение плотности застройки
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает ввести пределы минимальной и максимальной плотности населения в застройке и четко ограничить возможность ее повышения с учетом конкретных условий.
Соответствующие изменения содержатся в новом проекте ГСН Б.2.2-Х: 201Х «Планировка и застройка территорий», - сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
«Сейчас действующими нормами определена максимальная плотность населения – 450 чел/га, при этом ограничение ее повышения нет. То есть, она может увеличиваться при наличии соответствующего обоснования, и кто как хочет, так и обосновывает необходимость. В результате – в некоторых районах крупных городов видим сплошную застройку плотностью 1000-2000 чел/га и полное отсутствие благоустройства и социнфраструктуры. Чтобы исключить в будущем такие ситуации и обеспечить людям комфортные жилищные условия, в новом ГСН будут установлены конкретные ограничения возможности повышения плотности – допускается ее увеличение максимально до 20% (это 540 чел/га) при 2-х обязательных условиях», - сказал он.
Такими обязательными условиями являются:
1 - размещение на территории микрорайона подземных и/или многоэтажных гаражей с автомобильными и велосипедными стоянками;
2 - наличие встроенно-пристроенных учреждений дошкольного образования и объектов повседневного и периодического обслуживания, создание открытых террас в жилых и общественных зданиях.
Для возможности повышения плотности населения в застройке эти условия должны быть выполнены одновременно.
Обновленный ГСН «Планировка и застройка территорий» уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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