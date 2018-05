Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:06





Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, предлагает ввести пределы минимальной и максимальной плотности населения в застройке и четко ограничить возможность ее повышения с учетом конкретных условий.

Соответствующие изменения содержатся в новом проекте ГСН Б.2.2-Х: 201Х «Планировка и застройка территорий», - сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Сейчас действующими нормами определена максимальная плотность населения – 450 чел/га, при этом ограничение ее повышения нет. То есть, она может увеличиваться при наличии соответствующего обоснования, и кто как хочет, так и обосновывает необходимость. В результате – в некоторых районах крупных городов видим сплошную застройку плотностью 1000-2000 чел/га и полное отсутствие благоустройства и социнфраструктуры. Чтобы исключить в будущем такие ситуации и обеспечить людям комфортные жилищные условия, в новом ГСН будут установлены конкретные ограничения возможности повышения плотности – допускается ее увеличение максимально до 20% (это 540 чел/га) при 2-х обязательных условиях», - сказал он.



Такими обязательными условиями являются:



1 - размещение на территории микрорайона подземных и/или многоэтажных гаражей с автомобильными и велосипедными стоянками;



2 - наличие встроенно-пристроенных учреждений дошкольного образования и объектов повседневного и периодического обслуживания, создание открытых террас в жилых и общественных зданиях.



Для возможности повышения плотности населения в застройке эти условия должны быть выполнены одновременно.



Обновленный ГСН «Планировка и застройка территорий» уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.



