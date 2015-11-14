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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1005100610071008

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:14

мечта эйрмакса на рассвете

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:16

  Zebra написав:Камрады, подскажите, domik.ua правду говорит, что жилье за месяц упало на 6.3% в Киеве? И это при дешевеющем долларе? Кризис перепроизводства квадратных метров?

Тут трошки складніше чим з криптой. Биток виріс на 150% . Все просто- він виріс на 150% і його можна придбати/продати за цю вартість з певною комісією.
Індекс доміка просів на 10%. Чи означає що можна купити конкретний об'єкт дешевше на 10%?
Простий приклад. Мінімальна однуха в кардиналі з 1.9 ляма стала 2.09 ляма. А домік то мінус 6%. З іншого боку, через дорогу в Метрополія однуха під 3 ляма.
В той же час при реальній ціні продажу в 28 куе за 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?

У нерухомості важливий конкретний об'єкт. І на його ціну рух індексу +-10% майже не впливає. На його ціну більше впливає адекватність продавців.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:26

  Первый написав:Тут трошки складніше чим з криптой. Биток виріс на 150% . Все просто- він виріс на 150% і його можна придбати/продати за цю вартість з певною комісією.
Індекс доміка просів на 10%. Чи означає що можна купити конкретний об'єкт дешевше на 10%?
Простий приклад. Мінімальна однуха в кардиналі з 1.9 ляма стала 2.09 ляма. А домік то мінус 6%. З іншого боку, через дорогу в Метрополія однуха під 3 ляма.
В той же час при реальній ціні продажу в 28 куе за 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?

У нерухомості важливий конкретний об'єкт. І на його ціну рух індексу +-10% майже не впливає. На його ціну більше впливає адекватність продавців.


все так - плюсанул
но есть еще один момент, о котором я уже тыщу раз писал - все эти рейтинги, основанные на хотелках, не имеют прямого отношения к рынку
поясню: теплая ламповая прелесть захара и его семейного совета экспонируется уже долгое время и цена несколько раз то поднималась, то опускалась, но сделки как не было, так и нет и непонятно будет ли она вообще,
поэтому надо смотреть на динамику цен ПРОДАЖ конкретных объектов, а индексы, основанные на хотелках - корм для захара и захароподобных "экспертов", не более
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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