Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Камрады, подскажите, domik.ua правду говорит, что жилье за месяц упало на 6.3% в Киеве? И это при дешевеющем долларе? Кризис перепроизводства квадратных метров?
Тут трошки складніше чим з криптой. Биток виріс на 150% . Все просто- він виріс на 150% і його можна придбати/продати за цю вартість з певною комісією. Індекс доміка просів на 10%. Чи означає що можна купити конкретний об'єкт дешевше на 10%? Простий приклад. Мінімальна однуха в кардиналі з 1.9 ляма стала 2.09 ляма. А домік то мінус 6%. З іншого боку, через дорогу в Метрополія однуха під 3 ляма. В той же час при реальній ціні продажу в 28 куе за 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?
У нерухомості важливий конкретний об'єкт. І на його ціну рух індексу +-10% майже не впливає. На його ціну більше впливає адекватність продавців.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый написав:Тут трошки складніше чим з криптой. Биток виріс на 150% . Все просто- він виріс на 150% і його можна придбати/продати за цю вартість з певною комісією. Індекс доміка просів на 10%. Чи означає що можна купити конкретний об'єкт дешевше на 10%? Простий приклад. Мінімальна однуха в кардиналі з 1.9 ляма стала 2.09 ляма. А домік то мінус 6%. З іншого боку, через дорогу в Метрополія однуха під 3 ляма. В той же час при реальній ціні продажу в 28 куе за 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?
У нерухомості важливий конкретний об'єкт. І на його ціну рух індексу +-10% майже не впливає. На його ціну більше впливає адекватність продавців.
все так - плюсанул но есть еще один момент, о котором я уже тыщу раз писал - все эти рейтинги, основанные на хотелках, не имеют прямого отношения к рынку поясню: теплая ламповая прелесть захара и его семейного совета экспонируется уже долгое время и цена несколько раз то поднималась, то опускалась, но сделки как не было, так и нет и непонятно будет ли она вообще, поэтому надо смотреть на динамику цен ПРОДАЖ конкретных объектов, а индексы, основанные на хотелках - корм для захара и захароподобных "экспертов", не более
зы: пример с кардиналом считаю некорректным - там дорожает не недвижимость, а дериватив на нее
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Тут трошки складніше чим з криптой. Биток виріс на 150% . Все просто- він виріс на 150% і його можна придбати/продати за цю вартість з певною комісією. Індекс доміка просів на 10%. Чи означає що можна купити конкретний об'єкт дешевше на 10%? Простий приклад. Мінімальна однуха в кардиналі з 1.9 ляма стала 2.09 ляма. А домік то мінус 6%. З іншого боку, через дорогу в Метрополія однуха під 3 ляма. В той же час при реальній ціні продажу в 28 куе за 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?
У нерухомості важливий конкретний об'єкт. І на його ціну рух індексу +-10% майже не впливає. На його ціну більше впливає адекватність продавців.
все так - плюсанул но есть еще один момент, о котором я уже тыщу раз писал - все эти рейтинги, основанные на хотелках, не имеют прямого отношения к рынку поясню: теплая ламповая прелесть захара и его семейного совета экспонируется уже долгое время и цена несколько раз то поднималась, то опускалась, но сделки как не было, так и нет и непонятно будет ли она вообще, поэтому надо смотреть на динамику цен ПРОДАЖ конкретных объектов, а индексы, основанные на хотелках - корм для захара и захароподобных "экспертов", не более
зы: пример с кардиналом считаю некорректным - там дорожает не недвижимость, а дериватив на нее
Пример с артемидой подойдет? В сданом чуть не купили 160 квадратов за 110 куе. Сейчас там... ну короче ето однуха. В той же час в оболонь резідентс повісили трикумнатну по 1800. Стало дешевше. Але коли дивишся що вона на 5тому поверсі і в 3рьох з 4рьох приміщеннях взагалі без сонячного світла (як так можливо було запроектувати?), то розумієш що це не про зниження ціни - це у зв'язку з непридатністю використання об'єкту за цільовим призначенням. Зи. Метрополіс з непогодженою висотністю і ціною від 20ти кгрн за квадрат підійде (місяць назад було по 16)?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!