У нерухомості важливий конкретний об'єкт. І на його ціну рух індексу +-10% майже не впливає. На його ціну більше впливає адекватність продавців. Тут трошки складніше чим з криптой. Биток виріс на 150% . Все просто- він виріс на 150% і його можна придбати/продати за цю вартість з певною комісією.Індекс доміка просів на 10%. Чи означає що можна купити конкретний об'єкт дешевше на 10%?Простий приклад. Мінімальна однуха в кардиналі з 1.9 ляма стала 2.09 ляма. А домік то мінус 6%. З іншого боку, через дорогу в Метрополія однуха під 3 ляма.В той же час при реальній ціні продажу в 28 куе за 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?У нерухомості важливий конкретний об'єкт. І на його ціну рух індексу +-10% майже не впливає. На його ціну більше впливає адекватність продавців.



все так - плюсанул

зы: пример с кардиналом считаю некорректным - там дорожает не недвижимость, а дериватив на нее все так - плюсанулно есть еще один момент, о котором я уже тыщу раз писал - все эти рейтинги, основанные на хотелках, не имеют прямого отношения к рынкупоясню: теплая ламповая прелесть захара и его семейного совета экспонируется уже долгое время и цена несколько раз то поднималась, то опускалась, но сделки как не было, так и нет и непонятно будет ли она вообще,поэтому надо смотреть на динамику цен ПРОДАЖ конкретных объектов, а индексы, основанные на хотелках - корм для захара и захароподобных "экспертов", не болеезы: пример с кардиналом считаю некорректным - там дорожает не недвижимость, а дериватив на нее

