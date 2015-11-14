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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1006100710081009

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:44

  PrimusInterPares написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kom-zhk-sadovyy-novyy-dom-s-remontom-50000-ue-IDzFmSs.html#c3effdc39e
В продолжении о садовом. На моменте покупки моим товарищем 3х комнатной однушки были 1200-1300 без ремонта. Тут 1000 с .
Не прозванивал , возможно замануха

Те 1к -"однушки были 1200-1300 без ремонта. " -были уже "готовы к употреблению"? Напомните плиз год покупки "товарищем 3х комнатной"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:45

  PrimusInterPares написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kom-zhk-sadovyy-novyy-dom-s-remontom-50000-ue-IDzFmSs.html#c3effdc39e
В продолжении о садовом. На моменте покупки моим товарищем 3х комнатной однушки были 1200-1300 без ремонта. Тут 1000 с .
Не прозванивал , возможно замануха

Вокруг бешенная конкуренция
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:49

  Первый написав:В той же час при реальній ціні продажу в 28 куе за 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?

Щось я не пригадую, щоби ви або ще хтось приводили "вести с полей" с продажей 3к в ЖК Тампере за 28 куе.
Ви ціну продажу -"при реальній ціні продажу в 28 куе "- висмоктали з пальця?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлень: 22907
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Попередження: 2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:56

  hume написав:
  PrimusInterPares написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kom-zhk-sadovyy-novyy-dom-s-remontom-50000-ue-IDzFmSs.html#c3effdc39e
В продолжении о садовом. На моменте покупки моим товарищем 3х комнатной однушки были 1200-1300 без ремонта. Тут 1000 с .
Не прозванивал , возможно замануха

Вокруг бешенная конкуренция


Б....ь. 400 видів плитки за ціною до 200 грн за квадрат. Плитки на 7 тисяч грн. Ну на...я таке ліпить на стіни. Таке враження що у вакуумі живуть. Телевізора не має, інтернет не чули. Обяву дати в паперове авізо. І виставили за 1 300 000 грн.
Зображення
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:11

Первый

тоже МБА мабуть
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1 ... 1006100710081009
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