Те 1к -"однушки были 1200-1300 без ремонта. " -были уже "готовы к употреблению"? Напомните плиз год покупки "товарищем 3х комнатной"?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:44
Те 1к -"однушки были 1200-1300 без ремонта. " -были уже "готовы к употреблению"? Напомните плиз год покупки "товарищем 3х комнатной"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:45
Вокруг бешенная конкуренция
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:49
Щось я не пригадую, щоби ви або ще хтось приводили "вести с полей" с продажей 3к в ЖК Тампере за 28 куе.
Ви ціну продажу -"при реальній ціні продажу в 28 куе "- висмоктали з пальця?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:56
Б....ь. 400 видів плитки за ціною до 200 грн за квадрат. Плитки на 7 тисяч грн. Ну на...я таке ліпить на стіни. Таке враження що у вакуумі живуть. Телевізора не має, інтернет не чули. Обяву дати в паперове авізо. І виставили за 1 300 000 грн.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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