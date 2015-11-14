Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PrimusInterPares написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kom-zhk-sadovyy-novyy-dom-s-remontom-50000-ue-IDzFmSs.html#c3effdc39e В продолжении о садовом. На моменте покупки моим товарищем 3х комнатной однушки были 1200-1300 без ремонта. Тут 1000 с . Не прозванивал , возможно замануха
Те 1к -"однушки были 1200-1300 без ремонта. " -были уже "готовы к употреблению"? Напомните плиз год покупки "товарищем 3х комнатной"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
PrimusInterPares написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kom-zhk-sadovyy-novyy-dom-s-remontom-50000-ue-IDzFmSs.html#c3effdc39e В продолжении о садовом. На моменте покупки моим товарищем 3х комнатной однушки были 1200-1300 без ремонта. Тут 1000 с . Не прозванивал , возможно замануха
Первый написав:В той же час при реальній ціні продажу в 28 куеза 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?
Щось я не пригадую, щоби ви або ще хтось приводили "вести с полей" с продажей 3к в ЖК Тампере за 28 куе. Ви ціну продажу -"при реальній ціні продажу в 28 куе"- висмоктали з пальця?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
PrimusInterPares написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kom-zhk-sadovyy-novyy-dom-s-remontom-50000-ue-IDzFmSs.html#c3effdc39e В продолжении о садовом. На моменте покупки моим товарищем 3х комнатной однушки были 1200-1300 без ремонта. Тут 1000 с . Не прозванивал , возможно замануха
Вокруг бешенная конкуренция
Б....ь. 400 видів плитки за ціною до 200 грн за квадрат. Плитки на 7 тисяч грн. Ну на...я таке ліпить на стіни. Таке враження що у вакуумі живуть. Телевізора не має, інтернет не чули. Обяву дати в паперове авізо. І виставили за 1 300 000 грн.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
antonivs3 написав:ночная порция вестей: куплены 49метров в Крисnере, $37 с оформлением. по быстрому доставлены самый дешевый кафель/ламинат, недорогая красивая кухня, хорошие посудомойка/стиралка, кондей, 2 больших купе, двуспальная кровать. застеклена лоджия. обои/столярка/сантехника остались. выставлена за 8+комм, звонков говорят мало, несмотря на мой скепсис (олх пестрит аналогами за 7-7.5) сдана за несколько дней. может потому, что арендатор из Луганска..
Повезло. Может человек рядом работает. Я бы там не снимал. Наездился с межевой в центр, контингенчик еще тот в транспорте. Снимал правда семь лет назад за 2300 грн.
antonivs3 написав:ночная порция вестей: куплены 49метров в Крисnере, $37 с оформлением. по быстрому доставлены самый дешевый кафель/ламинат, недорогая красивая кухня, хорошие посудомойка/стиралка, кондей, 2 больших купе, двуспальная кровать. застеклена лоджия. обои/столярка/сантехника остались. выставлена за 8+комм, звонков говорят мало, несмотря на мой скепсис (олх пестрит аналогами за 7-7.5) сдана за несколько дней. может потому, что арендатор из Луганска..
Держите в курсе как будет платить луганский, которому впарили за 8 кгрн, когда есть варианты за 7000 грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
За 53 тыс. долл. была продана 3-комнатная квартира площадью 62 кв.м на просп. Героев Сталинграда (Оболонский р-н)
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:поясню: теплая ламповая прелесть захара и его семейного совета экспонируется уже долгое время и цена несколько раз то поднималась, то опускалась, но сделки как не было, так и нет и непонятно будет ли она вообще,
"Надо только выучится ждать, Надо быть спокойным и упрямым, Чтоб порой от жизни получать, Радости скупые телеграммы" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.