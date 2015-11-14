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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1007100810091010

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:20

  zahar_ написав:3к с метражом комнат для "вибагливого" сержика - комнаты 15 м2 и больше http://zhk-7ya.domira.com.ua/product/3- ... gLusvD_BwE

село Счастливое? В ипенях? нах-нах-нах
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:24

  zahar_ написав:"Надо только выучится ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать,
Радости скупые телеграммы" "С"

"Тем кто ждет, достаются хорошие вещи, оставленные теми, кто торопится."
- Авраам Линкольн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:25

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:3к с метражом комнат для "вибагливого" сержика - комнаты 15 м2 и больше http://zhk-7ya.domira.com.ua/product/3- ... gLusvD_BwE

село Счастливое? В ипенях? нах-нах-нах

Во вам непруха, как "планировка сержика" так село счастливое. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:27

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:поясню: теплая ламповая прелесть захара и его семейного совета экспонируется уже долгое время и цена несколько раз то поднималась, то опускалась, но сделки как не было, так и нет и непонятно будет ли она вообще,

"Надо только выучится ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать,
Радости скупые телеграммы" "С"

Время тут работает против вас и в прямом и в переносном смысле.

рЫлы хотят заработать денег, но ленятся лишний раз поднять свою задницу.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:38

Сталинка на Печерске показала "дулю" ЖК Кардинал на который дрочит первый? https://100realty.ua/news/v-aprele-samy ... 4-tys-doll
2-комнатную квартиру площадью 60 кв.м по ул. П. Мирного (Печерский р-н) приобрели за 60 тыс. долл.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:45

  Faceless написав:
  zahar_ написав:"Надо только выучится ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать,
Радости скупые телеграммы" "С"

"Тем кто ждет, достаются хорошие вещи, оставленные теми, кто торопится."
- Авраам Линкольн


Главное - уметь отличать их от объедков (с) моё.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:38

zahar_
3 года назад. Однушки на то время не были готовы.
PrimusInterPares
 
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