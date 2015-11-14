Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Во вам непруха, как "планировка сержика" так село счастливое.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:поясню: теплая ламповая прелесть захара и его семейного совета экспонируется уже долгое время и цена несколько раз то поднималась, то опускалась, но сделки как не было, так и нет и непонятно будет ли она вообще,
"Надо только выучится ждать, Надо быть спокойным и упрямым, Чтоб порой от жизни получать, Радости скупые телеграммы" "С"
Время тут работает против вас и в прямом и в переносном смысле.
рЫлы хотят заработать денег, но ленятся лишний раз поднять свою задницу.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
2-комнатную квартиру площадью 60 кв.м по ул. П. Мирного (Печерский р-н) приобрели за 60 тыс. долл.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
о ценообразовании Судя по тому, как растут жилые новострои и плодятся котлованы, процесс "кому и сколько заносить" давно налажен. а вот с инфраструктурным строительством-беда.
Ремонт Шулявського шляхопроводу відклали до липня, пише tsn.ua. У червні розпочнуться підготовчі роботи.
Реконструкцію аварійного мосту призупинили через скарги на вже затверджений проект нової дорожньої розв'язки. Хоча від нинішнього він відрізнятиметься лише прямим заїздом із проспекту Перемоги на вулицю Гетьмана та з'їздом у зворотному напрямку, експерти стверджують: на сайті розробника немає остаточного проекту, за яким будуватиметься шляхопровід.
Конкурсу на найбільш вигідний проект не було, обурився фахівець департаменту містобудування Віктор Петрук - автор проекту трирівневої розв'язки. Він скаржитиметься у прокуратуру, бо, за його словами, "містобудівна рада навмисне відхилила інші проекти та повернулася до схеми 10-річної давності. Є якась змова, яка просуває цей проект".
"Тільки у 2 з 15 варіантів передбачалось знесення заводу "Більшовик". За цим усім стоять величезні гроші. Буде з'їзд, а тут планується торговельний центр", - твердить фахівець із містобудування Віктор Глеба. Він переконаний: насправді за ремонт міська влада заплатить вдвічі дорожче запланованого – не 400, а 800 мільйонів гривень.
Щоб реалізувати затверджений поки проект розв'язки, доведеться знести не лише завод "Більшовик", а й кілька будинків поруч, зокрема один житловий. "Вона не поміститься туди, якщо її намалювати правильно. Вона зносить оцей 5-й цех, житловий будинок і оцей будинок", - пояснив очільник Київдормосту Володимир Воробйов.
Natt написав:Если будут болтать с первым встречным о том, что у них есть деньги, точно не наскирдуют. Трибека, а чой-та они с Вами разоткровенничались?
пришли на кастинг крепостных.
Наталья Ивановна, а как же пара будет скирдовать если переберется из бабушатника в крушу по 8к+ ? Одну зп отадай лендлорду и в оплату коммунальных, на вторую зп - жить, а скирдовать то что останется. Опять нескладно получается.