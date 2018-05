Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:45

Faceless написав: zahar_ написав: "Надо только выучится ждать,

Надо быть спокойным и упрямым,

Чтоб порой от жизни получать,

"Тем кто ждет, достаются хорошие вещи, оставленные теми, кто торопится."

Главное - уметь отличать их от объедков (с) моё.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.