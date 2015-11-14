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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1009101010111012>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:27

  vladimir07 написав:Опять нескладно получается.


Бред и фантазии пациентов палат номер 6 бывает складным? :P
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:30

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:поясню: теплая ламповая прелесть захара и его семейного совета экспонируется уже долгое время и цена несколько раз то поднималась, то опускалась, но сделки как не было, так и нет и непонятно будет ли она вообще,

Время тут работает против вас и в прямом и в переносном смысле.

рЫлы хотят заработать денег, но ленятся лишний раз поднять свою задницу.

Чтото ржу- анахера вам тупые и ленивые рылы, не понимающие ценности уютной залы? вы сами эксперт хоть куда, выставляете прелести на всеобщее обозрение и еженедельно снижаете цену-> voila profit!
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 04 тра, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:33

  somilitark написав:
  vladimir07 написав:Опять нескладно получается.

Бред и фантазии пациентов палат номер 6 бывает складным? :P

Бувають дуже складнi генералiзованi бреди
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:54

  Kangaro написав:Аренда 1к на ЧМ18 стоит от 60000 грн в сутки

Решпект, это не ЧМ18, ты ошибся страной. Это Финал ЛЧ. Событиё на двое суток МАКСИМУМ. Впервые за всю 1000-летнюю историю Киева.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:55

  somilitark написав:
  zahar_ написав:рЫлы хотят заработать денег, но ленятся лишний раз поднять свою задницу.


Странно у вас выходит,с одной стороны вокруг один рыловский обман,будетдешеветь,но с другой стороны говорите,что если зашевелят булками риелторы,то станет улетать всё по хотелкам продавцов!


Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость.
Непонятно ваше - "станет улетать всё по хотелкам продавцов".
Вон ККЦ пример приводил - кому срочно надо продать, хотелка минус 10% от цены самой низкой хотелки аналогов и объект "улетел" "по хотелкам продавцов".
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 04 тра, 2018 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:57

  airmax78 написав:
  Kangaro написав:Аренда 1к на ЧМ18 стоит от 60000 грн в сутки

Решпект, это не ЧМ18, ты ошибся страной. Это Финал ЛЧ. Событиё на двое суток МАКСИМУМ. Впервые за всю 1000-летнюю историю Киева.



Напомните, кто там хотел показать дулю лендлордам? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:02

  zahar_ написав:
  somilitark написав:
  zahar_ написав:рЫлы хотят заработать денег, но ленятся лишний раз поднять свою задницу.


Странно у вас выходит,с одной стороны вокруг один рыловский обман,будетдешеветь,но с другой стороны говорите,что если зашевелят булками риелторы,то станет улетать всё по хотелкам продавцов!


Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость.

Захар, на падающем рынке продаст только тот, кто быстро принимает решения и не жмется из-за каждой тысячи долларов. А че если завтра "Петюшоколадного", благодаря вашей агитации не переизберут? Страна в разнос, программа с МВФ - фулл стоп. Гришу поддержать нечем. И 30 куе за винтажный хрущик уже будет выглядеть издевательством над ЦА.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:09

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  somilitark написав:Странно у вас выходит,с одной стороны вокруг один рыловский обман,будетдешеветь,но с другой стороны говорите,что если зашевелят булками риелторы,то станет улетать всё по хотелкам продавцов!


Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость.

Захар, на падающем рынке продаст только тот, кто быстро принимает решения и не жмется из-за каждой тысячи долларов. А че если завтра "Петюшоколадного", благодаря вашей агитации не переизберут? Страна в разнос, программа с МВФ - фулл стоп. Гришу поддержать нечем. И 30 куе за винтажный хрущик уже будет выглядеть издевательством над ЦА.

Вы "забыли" что у нас альтернативная продажа. И то что мы хотим купить взамен тоже дешевеет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:20

  somilitark написав:Говорите одно,а сами делаете чёрт знает что,плюс хочется добавить,а что вы собрались покупать взамен? Конуру возле фанплита на месте бывшей промки,причём по ценам 13-го года?
Очень странные действия,говорите одно,а потом жалуетесь на падение цен и что в итоге? Снова к шаромыгам за бетоном по космическим ценам? Где последовательность и подтверждение слов практикой???

somilitark вы не часто сейчас на топик заходите и естественно мимо вашего внимания вполне могло пройти,что у нас сейчас "власть поменялась" - покупка у КАН уже не расматриваеться в качестве альтернативы.
Альтернатива сейчас вторичка.
На дальнем горизонте - постройка "хатынки" на участке к которому ехать на транспорте 20 минут от метро и потом 18-20 минут пешком.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:29

До питання, а для кого це все в Києві?

Для них
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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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