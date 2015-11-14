Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:поясню: теплая ламповая прелесть захара и его семейного совета экспонируется уже долгое время и цена несколько раз то поднималась, то опускалась, но сделки как не было, так и нет и непонятно будет ли она вообще,
Время тут работает против вас и в прямом и в переносном смысле.
рЫлы хотят заработать денег, но ленятся лишний раз поднять свою задницу.
Чтото ржу- анахера вам тупые и ленивые рылы, не понимающие ценности уютной залы? вы сами эксперт хоть куда, выставляете прелести на всеобщее обозрение и еженедельно снижаете цену-> voila profit!
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 04 тра, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
zahar_ написав:рЫлы хотят заработать денег, но ленятся лишний раз поднять свою задницу.
Странно у вас выходит,с одной стороны вокруг один рыловский обман,будетдешеветь,но с другой стороны говорите,что если зашевелят булками риелторы,то станет улетать всё по хотелкам продавцов!
Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость. Непонятно ваше - "станет улетать всё по хотелкам продавцов". Вон ККЦ пример приводил - кому срочно надо продать, хотелка минус 10% от цены самой низкой хотелки аналогов и объект "улетел" "по хотелкам продавцов".
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 04 тра, 2018 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:рЫлы хотят заработать денег, но ленятся лишний раз поднять свою задницу.
Странно у вас выходит,с одной стороны вокруг один рыловский обман,будетдешеветь,но с другой стороны говорите,что если зашевелят булками риелторы,то станет улетать всё по хотелкам продавцов!
Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость.
Захар, на падающем рынке продаст только тот, кто быстро принимает решения и не жмется из-за каждой тысячи долларов. А че если завтра "Петюшоколадного", благодаря вашей агитации не переизберут? Страна в разнос, программа с МВФ - фулл стоп. Гришу поддержать нечем. И 30 куе за винтажный хрущик уже будет выглядеть издевательством над ЦА.
somilitark написав:Странно у вас выходит,с одной стороны вокруг один рыловский обман,будетдешеветь,но с другой стороны говорите,что если зашевелят булками риелторы,то станет улетать всё по хотелкам продавцов!
Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость.
Захар, на падающем рынке продаст только тот, кто быстро принимает решения и не жмется из-за каждой тысячи долларов. А че если завтра "Петюшоколадного", благодаря вашей агитации не переизберут? Страна в разнос, программа с МВФ - фулл стоп. Гришу поддержать нечем. И 30 куе за винтажный хрущик уже будет выглядеть издевательством над ЦА.
Вы "забыли" что у нас альтернативная продажа. И то что мы хотим купить взамен тоже дешевеет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
somilitark написав:Говорите одно,а сами делаете чёрт знает что,плюс хочется добавить,а что вы собрались покупать взамен? Конуру возле фанплита на месте бывшей промки,причём по ценам 13-го года? Очень странные действия,говорите одно,а потом жалуетесь на падение цен и что в итоге? Снова к шаромыгам за бетоном по космическим ценам? Где последовательность и подтверждение слов практикой???
somilitark вы не часто сейчас на топик заходите и естественно мимо вашего внимания вполне могло пройти,что у нас сейчас "власть поменялась" - покупка у КАН уже не расматриваеться в качестве альтернативы. Альтернатива сейчас вторичка. На дальнем горизонте - постройка "хатынки" на участке к которому ехать на транспорте 20 минут от метро и потом 18-20 минут пешком.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.