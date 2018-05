Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:28

somilitark написав: zahar_ написав: somilitark написав: Говорите одно,а сами делаете чёрт знает что,плюс хочется добавить,а что вы собрались покупать взамен? Конуру возле фанплита на месте бывшей промки,причём по ценам 13-го года?

Очень странные действия,говорите одно,а потом жалуетесь на падение цен и что в итоге? Снова к шаромыгам за бетоном по космическим ценам? Где последовательность и подтверждение слов практикой???

somilitark вы не часто сейчас на топик заходите и естественно мимо вашего внимания вполне могло пройти,что у нас сейчас "власть поменялась" - покупка у КАН уже не расматриваеться в качестве альтернативы.

Альтернатива сейчас вторичка.

somilitark вы не часто сейчас на топик заходите и естественно мимо вашего внимания вполне могло пройти,что у нас сейчас "власть поменялась" - покупка у КАН уже не расматриваеться в качестве альтернативы.

Альтернатива сейчас вторичка.

На дальнем горизонте - постройка "хатынки" на участке к которому ехать на транспорте 20 минут от метро и потом 18-20 минут пешком.



Ещё один дикий прокол,надо искать готовый домик,вы не представляете что такое стройка,там никаких скидок не выйдет,ибо строители сейчас за похлёбку не работают,если что,валят на Польшу,Литву.Минимальный домик станет в 40-50 штук запросто,а в тех ипенях,наверняка готовое в половину стоимости.

Ещё один дикий прокол,надо искать готовый домик,вы не представляете что такое стройка,там никаких скидок не выйдет,ибо строители сейчас за похлёбку не работают,если что,валят на Польшу,Литву.Минимальный домик станет в 40-50 штук запросто,а в тех ипенях,наверняка готовое в половину стоимости.

Или вы думаете барак из досок сварганить без канализации? Лучше тогда кунг старый купить,дешевле и проще....



вот зачем вы его отговариваете?

пусть строит, пусть на собственной шкуре ощутит шо такое жизнь на старости лет в селе после города

вот зачем вы его отговариваете?

пусть строит, пусть на собственной шкуре ощутит шо такое жизнь на старости лет в селе после города

я бы дорого заплатил шоп на это посмотреть в ускоренном режиме под веселенькую музычку)

