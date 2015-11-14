Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года "Киевгорстрой" сократил чистую прибыль на 29% по сравнению с 2016 годом – до 71,2 млн грн.
Будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость.
Захар, на падающем рынке продаст только тот, кто быстро принимает решения и не жмется из-за каждой тысячи долларов. А че если завтра "Петюшоколадного", благодаря вашей агитации не переизберут? Страна в разнос, программа с МВФ - фулл стоп. Гришу поддержать нечем. И 30 куе за винтажный хрущик уже будет выглядеть издевательством над ЦА.
От і підтвердження того що Я написав вранці- індекси не відображають реальних цін. Ціни виставляють з гарним запасом на жадібність. Ціна з надією, на олігархів, тільки це щастя нах не придатне для життя з таким доходом, а в оренду його здати за 500 баксів щоб отримати хоч 10% річних не можливо. Тому навіщо вона тим у кого є гроші та ще й за ціну з гарним запасом не відомо. Решта, хто згоден там пожити - не має грошей на ціну із запасом на жадібність. А якщо трошки і назбирають, то простіше взяти у розсрочку у якогось забудовника. Єдиний шанс його сплавити- під оренду. Але тоді необхідно щоб після ремонту вартість складала близько 25-28 куе, ібо з бібліотекою і охренітельними комунальними платежами.
Зи. Чекати, що людина приведе покупця на шлак за ціною з запасом на жадібність і називати її рилом? Це за межею мого розуміння.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Цены на 3к панельки в заселяемом доме на Позняках в 2013 - овер 110 куе Подешевело однако на 50 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость. Непонятно ваше - "станет улетать всё по хотелкам продавцов". Вон ККЦ пример приводил - кому срочно надо продать, хотелка минус 10% от цены самой низкой хотелки аналогов и объект "улетел" "по хотелкам продавцов".
Расскажите,так почему сегодня в хотелке не снижаться? Причём все покупатели знают,что торговаться минус 10% смешно и бесполезно,вот и ходят по другим вариантам ДЕШЕВЛЕ,а не ждут вашу волну,чтобы настроить свой приёмник на понятный только вам язык!
Подождать осени или выборов,скорее всего расчёт стоимости газа будет по 11 грн,а не по 6-7 как сейчас,ценность вашего актива ещё снизится,ибо отопление считается одним тараканом по только ему понятным формулам,плюс эта эфемерная космическая величина будет умножена ещё на 2. Как никак,а в утеплённом новострое можно иногда до января тепло не включать,а у вас будут только за тепло платёжки по 100+ баков в месяц с октября,лично для меня привлекательность залы НОЛЬ,так как хлам,в Ж мира,обслуживание докуа дорогое,не возможность экономить,ресурс исчерпан и нужен всем коммуникациям капитальный ремонт. Так что потянете годик,возможно и 20-ка будет за счастье,ведь всё согласно ВАШЕЙ теории будетдешеветь,а сами рыл обвиняете,что они не такие,не хотят поднять задик. 2016-й 40 штук легко. 2018-й,28 не хочется,мало. 2019-й,что будет? 20 по идее,но виноваты во всём рылы,а не совковое красное мышление!!!
somilitark написав:Говорите одно,а сами делаете чёрт знает что,плюс хочется добавить,а что вы собрались покупать взамен? Конуру возле фанплита на месте бывшей промки,причём по ценам 13-го года? Очень странные действия,говорите одно,а потом жалуетесь на падение цен и что в итоге? Снова к шаромыгам за бетоном по космическим ценам? Где последовательность и подтверждение слов практикой???
somilitark вы не часто сейчас на топик заходите и естественно мимо вашего внимания вполне могло пройти,что у нас сейчас "власть поменялась" - покупка у КАН уже не расматриваеться в качестве альтернативы. Альтернатива сейчас вторичка. На дальнем горизонте - постройка "хатынки" на участке к которому ехать на транспорте 20 минут от метро и потом 18-20 минут пешком.
Ещё один дикий прокол,надо искать готовый домик,вы не представляете что такое стройка,там никаких скидок не выйдет,ибо строители сейчас за похлёбку не работают,если что,валят на Польшу,Литву.Минимальный домик станет в 40-50 штук запросто,а в тех ипенях,наверняка готовое в половину стоимости. Или вы думаете барак из досок сварганить без канализации? Лучше тогда кунг старый купить,дешевле и проще....
somilitark написав:Говорите одно,а сами делаете чёрт знает что,плюс хочется добавить,а что вы собрались покупать взамен? Конуру возле фанплита на месте бывшей промки,причём по ценам 13-го года? Очень странные действия,говорите одно,а потом жалуетесь на падение цен и что в итоге? Снова к шаромыгам за бетоном по космическим ценам? Где последовательность и подтверждение слов практикой???
somilitark вы не часто сейчас на топик заходите и естественно мимо вашего внимания вполне могло пройти,что у нас сейчас "власть поменялась" - покупка у КАН уже не расматриваеться в качестве альтернативы. Альтернатива сейчас вторичка. На дальнем горизонте - постройка "хатынки" на участке к которому ехать на транспорте 20 минут от метро и потом 18-20 минут пешком.
Ещё один дикий прокол,надо искать готовый домик,вы не представляете что такое стройка,там никаких скидок не выйдет,ибо строители сейчас за похлёбку не работают,если что,валят на Польшу,Литву.Минимальный домик станет в 40-50 штук запросто,а в тех ипенях,наверняка готовое в половину стоимости. Или вы думаете барак из досок сварганить без канализации? Лучше тогда кунг старый купить,дешевле и проще....
вот зачем вы его отговариваете? пусть строит, пусть на собственной шкуре ощутит шо такое жизнь на старости лет в селе после города я бы дорого заплатил шоп на это посмотреть в ускоренном режиме под веселенькую музычку)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Natt написав:Если будут болтать с первым встречным о том, что у них есть деньги, точно не наскирдуют. Трибека, а чой-та они с Вами разоткровенничались?
пришли на кастинг крепостных.
Наталья Ивановна, а как же пара будет скирдовать если переберется из бабушатника в крушу по 8к+ ? Одну зп отадай лендлорду и в оплату коммунальных, на вторую зп - жить, а скирдовать то что останется. Опять нескладно получается.