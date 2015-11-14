Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года "Киевгорстрой" сократил чистую прибыль на 29% по сравнению с 2016 годом – до 71,2 млн грн.
Будет дешеветь.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:58
Киевгорстрой показывает "дулю" рожевоокулярныкам
Будет дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:30
От і підтвердження того що Я написав вранці- індекси не відображають реальних цін. Ціни виставляють з гарним запасом на жадібність. Ціна з надією, на олігархів, тільки це щастя нах не придатне для життя з таким доходом, а в оренду його здати за 500 баксів щоб отримати хоч 10% річних не можливо. Тому навіщо вона тим у кого є гроші та ще й за ціну з гарним запасом не відомо. Решта, хто згоден там пожити - не має грошей на ціну із запасом на жадібність. А якщо трошки і назбирають, то простіше взяти у розсрочку у якогось забудовника.
Єдиний шанс його сплавити- під оренду. Але тоді необхідно щоб після ремонту вартість складала близько 25-28 куе, ібо з бібліотекою і охренітельними комунальними платежами.
Зи. Чекати, що людина приведе покупця на шлак за ціною з запасом на жадібність і називати її рилом? Це за межею мого розуміння.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:33
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:05
Расскажите,так почему сегодня в хотелке не снижаться?
Причём все покупатели знают,что торговаться минус 10% смешно и бесполезно,вот и ходят по другим вариантам ДЕШЕВЛЕ,а не ждут вашу волну,чтобы настроить свой приёмник на понятный только вам язык!
Подождать осени или выборов,скорее всего расчёт стоимости газа будет по 11 грн,а не по 6-7 как сейчас,ценность вашего актива ещё снизится,ибо отопление считается одним тараканом по только ему понятным формулам,плюс эта эфемерная космическая величина будет умножена ещё на 2.
Как никак,а в утеплённом новострое можно иногда до января тепло не включать,а у вас будут только за тепло платёжки по 100+ баков в месяц с октября,лично для меня привлекательность залы НОЛЬ,так как хлам,в Ж мира,обслуживание докуа дорогое,не возможность экономить,ресурс исчерпан и нужен всем коммуникациям капитальный ремонт.
Так что потянете годик,возможно и 20-ка будет за счастье,ведь всё согласно ВАШЕЙ теории будетдешеветь,а сами рыл обвиняете,что они не такие,не хотят поднять задик.
2016-й 40 штук легко.
2018-й,28 не хочется,мало.
2019-й,что будет? 20 по идее,но виноваты во всём рылы,а не совковое красное мышление!!!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:05
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование
Всё IMHO
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:10
Ещё один дикий прокол,надо искать готовый домик,вы не представляете что такое стройка,там никаких скидок не выйдет,ибо строители сейчас за похлёбку не работают,если что,валят на Польшу,Литву.Минимальный домик станет в 40-50 штук запросто,а в тех ипенях,наверняка готовое в половину стоимости.
Или вы думаете барак из досок сварганить без канализации? Лучше тогда кунг старый купить,дешевле и проще....
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вот зачем вы его отговариваете?
пусть строит, пусть на собственной шкуре ощутит шо такое жизнь на старости лет в селе после города
я бы дорого заплатил шоп на это посмотреть в ускоренном режиме под веселенькую музычку)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 18:29
Если они не будут ныть - все они насобирают. (с)
Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Помню 2006-2008 года, когда цены на старый фонд были значительно дороже, чем новострои - все эти хручевки, панельки стоили космических денег. Тогда человеку нереально было купить вообще никакое жилье. За какой то занюханный барак с алкашами и наркоманами просили по 15-20куе в областных центрах (а тогда со средней зарплатой в 50-200 баксов по стране это были космические деньжища). Сейчас ситуация иная - жилье можно купить даже своими силами со средними доходами с подработками. Много старого фонда в областных центрах по 8-10куе - заходи и живи - кухня, туалет, ванна/душ - те же малосемейки. Тогда вообще нереально было ничего купить.
А все почему - подросло самое многочисленное поколение 70-х, начала 80-х которому нужно было где то жить, и бабу куда привести, а жилье в 90-х не строилось. Создался значительный отложенный спрос.
Сейчас подростает малочисленное поколение 90х, которое через одного планирует в Польше работать. Откуда взяться спросу.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...поки ви тут всі спите, там таке
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
реклама
|