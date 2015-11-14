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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1010101110121013

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:32

  Zebra написав:Помню 2006-2008 года, когда цены на старый фонд были значительно дороже, чем новострои - все эти хручевки, панельки стоили космических денег. Тогда человеку нереально было купить вообще никакое жилье. За какой то занюханный барак с алкашами и наркоманами просили по 15-20куе в областных центрах (а тогда со средней зарплатой в 50-200 баксов по стране это были космические деньжища). Сейчас ситуация иная - жилье можно купить даже своими силами со средними доходами с подработками. Много старого фонда в областных центрах по 8-10куе - заходи и живи - кухня, туалет, ванна/душ - те же малосемейки. Тогда вообще нереально было ничего купить.

А все почему - подросло самое многочисленное поколение 70-х, начала 80-х которому нужно было где то жить, и бабу куда привести, а жилье в 90-х не строилось. Создался значительный отложенный спрос.

Сейчас подростает малочисленное поколение 90х, которое через одного планирует в Польше работать. Откуда взяться спросу.


я так понимаю это не 2006-2008 а 1996-1998 года, а может и раньше.

потому как зарплаты в 2006-2008 по 50-200 баксов это гонево, это самые жирные годы, особенно 2007 перед первым кризисом 2008-го, тогда аренда убитой однухи в дупе мира на краю Киева была 600 баксов.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:46

:|
  Zebra написав:Помню 2006-2008 года, когда цены на старый фонд были значительно дороже, чем новострои - все эти хручевки, панельки стоили космических денег. Тогда человеку нереально было купить вообще никакое жилье. За какой то занюханный барак с алкашами и наркоманами просили по 15-20куе в областных центрах (а тогда со средней зарплатой в 50-200 баксов по стране это были космические деньжища). Сейчас ситуация иная - жилье можно купить даже своими силами со средними доходами с подработками. Много старого фонда в областных центрах по 8-10куе - заходи и живи - кухня, туалет, ванна/душ - те же малосемейки. Тогда вообще нереально было ничего купить.

А все почему - подросло самое многочисленное поколение 70-х, начала 80-х которому нужно было где то жить, и бабу куда привести, а жилье в 90-х не строилось. Создался значительный отложенный спрос.

Сейчас подростает малочисленное поколение 90х, которое через одного планирует в Польше работать. Откуда взяться спросу.


Special for you дружище повторю ще раз. Ось вони НОВІ УКРАЇНЦІ. Київ. Центр. Сьогодні. В незалежності від нашого бажання чи відношення. Це РЕАЛЬНІСТЬ.

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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:01

  Первый написав:Special for you дружище повторю ще раз. Ось вони НОВІ УКРАЇНЦІ. Київ. Центр. Сьогодні. В незалежності від нашого бажання чи відношення. Це РЕАЛЬНІСТЬ.

Этот выводок негритят от украинки не создаст дополнительный спрос на жилье, а если и создаст, то в будущем. Демографической единица (местная женщина) уже размножилась от негра.

Для дополнительного спроса в будущем нужно, чтоб сюда приезжали - мигранты со своими семьями (или женщинами)
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 04 тра, 2018 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:04

  Жека79 написав:я так понимаю это не 2006-2008 а 1996-1998 года, а может и раньше.

потому как зарплаты в 2006-2008 по 50-200 баксов это гонево, это самые жирные годы, особенно 2007 перед первым кризисом 2008-го, тогда аренда убитой однухи в дупе мира на краю Киева была 600 баксов.

Тогда выгодно крутились единицы и дутые зарплаты были уже ближе к 2006-2008 году, потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.

До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 04 тра, 2018 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:07

  somilitark написав:
  zahar_ написав:Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость.
Непонятно ваше - "станет улетать всё по хотелкам продавцов".
Вон ККЦ пример приводил - кому срочно надо продать, хотелка минус 10% от цены самой низкой хотелки аналогов и объект "улетел" "по хотелкам продавцов".


Расскажите,так почему сегодня в хотелке не снижаться?
Причём все покупатели знают,что торговаться минус 10% смешно и бесполезно,вот и ходят по другим вариантам ДЕШЕВЛЕ,а не ждут вашу волну,чтобы настроить свой приёмник на понятный только вам язык!

Подождать осени или выборов,скорее всего расчёт стоимости газа будет по 11 грн,а не по 6-7 как сейчас,ценность вашего актива ещё снизится,ибо отопление считается одним тараканом по только ему понятным формулам,плюс эта эфемерная космическая величина будет умножена ещё на 2.
Как никак,а в утеплённом новострое можно иногда до января тепло не включать,а у вас будут только за тепло платёжки по 100+ баков в месяц с октября,лично для меня привлекательность залы НОЛЬ,так как хлам,в Ж мира,обслуживание докуа дорогое,не возможность экономить,ресурс исчерпан и нужен всем коммуникациям капитальный ремонт.
Так что потянете годик,возможно и 20-ка будет за счастье,ведь всё согласно ВАШЕЙ теории будетдешеветь,а сами рыл обвиняете,что они не такие,не хотят поднять задик.
2016-й 40 штук легко.
2018-й,28 не хочется,мало.
2019-й,что будет? 20 по идее,но виноваты во всём рылы,а не совковое красное мышление!!!

somilitark не было такого -"2016-й 40 штук легко.". 40 куе это цена предложения в 2016 с которой начинались просмотры. Чтобы продать надо было уступить 3-4 куе.
Насчёт -"2019-й,что будет? 20 по идее"- это вряд ли. Минус 30% за год, это только если прилятят парочка чёрных лебедей.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:17

  Zebra написав:
  Первый написав:Special for you дружище повторю ще раз. Ось вони НОВІ УКРАЇНЦІ. Київ. Центр. Сьогодні. В незалежності від нашого бажання чи відношення. Це РЕАЛЬНІСТЬ.

Этот выводок негритят от украинки не создаст дополнительный спрос на жилье, а если и создаст, то в будущем. Демографической единаца (местная женщина) уже размножилась.

Для дополнительного спроса в будущем нужно, чтоб сюда приезжали - мигранты со своими семьями (или женщинами)


:-) рекомендую для посещения оушен. И самостоятельно убедится в происхождении женщин.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:09

  Первый написав:
  Zebra написав:
  Первый написав:Special for you дружище повторю ще раз. Ось вони НОВІ УКРАЇНЦІ. Київ. Центр. Сьогодні. В незалежності від нашого бажання чи відношення. Це РЕАЛЬНІСТЬ.

Этот выводок негритят от украинки не создаст дополнительный спрос на жилье, а если и создаст, то в будущем. Демографической единаца (местная женщина) уже размножилась.

Для дополнительного спроса в будущем нужно, чтоб сюда приезжали - мигранты со своими семьями (или женщинами)


:-) рекомендую для посещения оушен. И самостоятельно убедится в происхождении женщин.

Это не критичная миграция по сравнению с Европой.
Zebra
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