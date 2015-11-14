Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Помню 2006-2008 года, когда цены на старый фонд были значительно дороже, чем новострои - все эти хручевки, панельки стоили космических денег. Тогда человеку нереально было купить вообще никакое жилье. За какой то занюханный барак с алкашами и наркоманами просили по 15-20куе в областных центрах (а тогда со средней зарплатой в 50-200 баксов по стране это были космические деньжища). Сейчас ситуация иная - жилье можно купить даже своими силами со средними доходами с подработками. Много старого фонда в областных центрах по 8-10куе - заходи и живи - кухня, туалет, ванна/душ - те же малосемейки. Тогда вообще нереально было ничего купить.
А все почему - подросло самое многочисленное поколение 70-х, начала 80-х которому нужно было где то жить, и бабу куда привести, а жилье в 90-х не строилось. Создался значительный отложенный спрос.
Сейчас подростает малочисленное поколение 90х, которое через одного планирует в Польше работать. Откуда взяться спросу.
я так понимаю это не 2006-2008 а 1996-1998 года, а может и раньше.
потому как зарплаты в 2006-2008 по 50-200 баксов это гонево, это самые жирные годы, особенно 2007 перед первым кризисом 2008-го, тогда аренда убитой однухи в дупе мира на краю Киева была 600 баксов.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Zebra написав:Помню 2006-2008 года, когда цены на старый фонд были значительно дороже, чем новострои - все эти хручевки, панельки стоили космических денег. Тогда человеку нереально было купить вообще никакое жилье. За какой то занюханный барак с алкашами и наркоманами просили по 15-20куе в областных центрах (а тогда со средней зарплатой в 50-200 баксов по стране это были космические деньжища). Сейчас ситуация иная - жилье можно купить даже своими силами со средними доходами с подработками. Много старого фонда в областных центрах по 8-10куе - заходи и живи - кухня, туалет, ванна/душ - те же малосемейки. Тогда вообще нереально было ничего купить.
А все почему - подросло самое многочисленное поколение 70-х, начала 80-х которому нужно было где то жить, и бабу куда привести, а жилье в 90-х не строилось. Создался значительный отложенный спрос.
Сейчас подростает малочисленное поколение 90х, которое через одного планирует в Польше работать. Откуда взяться спросу.
Special for you дружище повторю ще раз. Ось вони НОВІ УКРАЇНЦІ. Київ. Центр. Сьогодні. В незалежності від нашого бажання чи відношення. Це РЕАЛЬНІСТЬ.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
zahar_ написав:Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость. Непонятно ваше - "станет улетать всё по хотелкам продавцов". Вон ККЦ пример приводил - кому срочно надо продать, хотелка минус 10% от цены самой низкой хотелки аналогов и объект "улетел" "по хотелкам продавцов".
Расскажите,так почему сегодня в хотелке не снижаться? Причём все покупатели знают,что торговаться минус 10% смешно и бесполезно,вот и ходят по другим вариантам ДЕШЕВЛЕ,а не ждут вашу волну,чтобы настроить свой приёмник на понятный только вам язык!
Подождать осени или выборов,скорее всего расчёт стоимости газа будет по 11 грн,а не по 6-7 как сейчас,ценность вашего актива ещё снизится,ибо отопление считается одним тараканом по только ему понятным формулам,плюс эта эфемерная космическая величина будет умножена ещё на 2. Как никак,а в утеплённом новострое можно иногда до января тепло не включать,а у вас будут только за тепло платёжки по 100+ баков в месяц с октября,лично для меня привлекательность залы НОЛЬ,так как хлам,в Ж мира,обслуживание докуа дорогое,не возможность экономить,ресурс исчерпан и нужен всем коммуникациям капитальный ремонт. Так что потянете годик,возможно и 20-ка будет за счастье,ведь всё согласно ВАШЕЙ теории будетдешеветь,а сами рыл обвиняете,что они не такие,не хотят поднять задик. 2016-й 40 штук легко. 2018-й,28 не хочется,мало. 2019-й,что будет? 20 по идее,но виноваты во всём рылы,а не совковое красное мышление!!!
somilitark не было такого -"2016-й 40 штук легко.". 40 куе это цена предложения в 2016 с которой начинались просмотры. Чтобы продать надо было уступить 3-4 куе. Насчёт -"2019-й,что будет? 20 по идее"- это вряд ли. Минус 30% за год, это только если прилятят парочка чёрных лебедей.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Четыре месяца мониторю цены в Ликограде, ищу однушку для родителей. Самым интересным вариантом, как оказалось - была однуха 50м2 с ремонтом (не особо современным, но добротным) и частично с мебелью и техникой (несколько шкафов-купе, бу кондиционер и холодильник). Я увидел этот вариант через два часа после публикации объявления хозяином и на следующий день пришел на просмотр. Хозяин сказал, что он немного в шоке от шквала звонков, а я попросил его позвонить, если ему предложат 50000уе, которые он хотел. Он позвонил на следующий день и сказал, что ему дают задаток. Я, честно говоря, еще не совсем вник в ситуацию и морально не был готов так быстро принять решение. В тот же вечер объявление исчезло - продажа была срочная. Вот такая ..ня, малята:)