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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:01
Первый написав:
Special for you дружище повторю ще раз. Ось вони НОВІ УКРАЇНЦІ. Київ. Центр. Сьогодні. В незалежності від нашого бажання чи відношення. Це РЕАЛЬНІСТЬ.
Этот выводок негритят от украинки не создаст дополнительный спрос на жилье, а если и создаст, то в будущем. Демографической единица (местная женщина) уже размножилась от негра.
Для дополнительного спроса в будущем нужно, чтоб сюда приезжали - мигранты со своими семьями (или женщинами)
Востаннє редагувалось Zebra
в П'ят 04 тра, 2018 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:04
Жека79 написав:
я так понимаю это не 2006-2008 а 1996-1998 года, а может и раньше.
потому как зарплаты в 2006-2008 по 50-200 баксов это гонево, это самые жирные годы, особенно 2007 перед первым кризисом 2008-го, тогда аренда убитой однухи в дупе мира на краю Киева была 600 баксов.
Тогда выгодно крутились единицы и дутые зарплаты были уже ближе к 2006-2008 году, потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.
До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.
Востаннє редагувалось Zebra
в П'ят 04 тра, 2018 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:07
somilitark написав: zahar_ написав:
Цена стоит с запасом на хороший торг. Рылу говорится - приводи клиента на промотр, заинтересуется на просмотре будем говорить о хорошем дисконте. По телефону я рылу дисконт на 5-6 куе не делаю. Рылы не хотят работать на наших условиях. А прямые покупатели в нашем сегменте редкость.
Непонятно ваше - "станет улетать всё по хотелкам продавцов".
Вон ККЦ пример приводил - кому срочно надо продать, хотелка минус 10% от цены самой низкой хотелки аналогов и объект "улетел" "по хотелкам продавцов".
Расскажите,так почему сегодня в хотелке не снижаться?
Причём все покупатели знают,что торговаться минус 10% смешно и бесполезно,вот и ходят по другим вариантам ДЕШЕВЛЕ,а не ждут вашу волну,чтобы настроить свой приёмник на понятный только вам язык!
Подождать осени или выборов,скорее всего расчёт стоимости газа будет по 11 грн,а не по 6-7 как сейчас,ценность вашего актива ещё снизится,ибо отопление считается одним тараканом по только ему понятным формулам,плюс эта эфемерная космическая величина будет умножена ещё на 2.
Как никак,а в утеплённом новострое можно иногда до января тепло не включать,а у вас будут только за тепло платёжки по 100+ баков в месяц с октября,лично для меня привлекательность залы НОЛЬ,так как хлам,в Ж мира,обслуживание докуа дорогое,не возможность экономить,ресурс исчерпан и нужен всем коммуникациям капитальный ремонт.
Так что потянете годик,возможно и 20-ка будет за счастье,ведь всё согласно ВАШЕЙ теории будетдешеветь,а сами рыл обвиняете,что они не такие,не хотят поднять задик.
2016-й 40 штук легко.
2018-й,28 не хочется,мало.
2019-й,что будет? 20 по идее,но виноваты во всём рылы,а не совковое красное мышление!!!
somilitark не было такого -"2016-й 40 штук легко.". 40 куе это цена предложения в 2016 с которой начинались просмотры. Чтобы продать надо было уступить 3-4 куе.
Насчёт -"2019-й,что будет? 20 по идее"- это вряд ли. Минус 30% за год, это только если прилятят парочка чёрных лебедей.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Суб 05 тра, 2018 00:43
Четыре месяца мониторю цены в Ликограде, ищу однушку для родителей. Самым интересным вариантом, как оказалось - была однуха 50м2 с ремонтом (не особо современным, но добротным) и частично с мебелью и техникой (несколько шкафов-купе, бу кондиционер и холодильник). Я увидел этот вариант через два часа после публикации объявления хозяином и на следующий день пришел на просмотр. Хозяин сказал, что он немного в шоке от шквала звонков, а я попросил его позвонить, если ему предложат 50000уе, которые он хотел. Он позвонил на следующий день и сказал, что ему дают задаток. Я, честно говоря, еще не совсем вник в ситуацию и морально не был готов так быстро принять решение. В тот же вечер объявление исчезло - продажа была срочная. Вот такая ..ня, малята:)
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Alex3
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Додано: Суб 05 тра, 2018 06:53
Zebra написав: Жека79 написав:
я так понимаю это не 2006-2008 а 1996-1998 года, а может и раньше.
потому как зарплаты в 2006-2008 по 50-200 баксов это гонево, это самые жирные годы, особенно 2007 перед первым кризисом 2008-го, тогда аренда убитой однухи в дупе мира на краю Киева была 600 баксов.
Тогда выгодно крутились единицы и дутые зарплаты были уже ближе к 2006-2008 году, потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.
До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.
Вся твоя безапеляційна аргументація зпливає на гілці один раз на 2 тижні. ВСІ ДОЄДИНОГО хто педалить ці аргументи ШУКАЮТЬ В ЯКИЙ БІТОН ВСТРОМИТИ КОПИТА ПО САМІ РОГИ.
Із останніх це хомякоїд та захар, убійца ефіру.
Продавай мамкину хату. Відкупишся дешевше. Дій відповідно до своїх знань та вірувань.
Зи, якщо це шлак на масивах аля перова, дврз та тампере то продавай однозначно.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:01
Первый написав: Zebra написав: Жека79 написав:
я так понимаю это не 2006-2008 а 1996-1998 года, а может и раньше.
потому как зарплаты в 2006-2008 по 50-200 баксов это гонево, это самые жирные годы, особенно 2007 перед первым кризисом 2008-го, тогда аренда убитой однухи в дупе мира на краю Киева была 600 баксов.
Тогда выгодно крутились единицы и дутые зарплаты были уже ближе к 2006-2008 году, потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.
До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.
Вся твоя безапеляційна аргументація зпливає на гілці один раз на 2 тижні. ВСІ ДОЄДИНОГО хто педалить ці аргументи ШУКАЮТЬ В ЯКИЙ БІТОН ВСТРОМИТИ КОПИТА ПО САМІ РОГИ.
Із останніх це хомякоїд та захар, убійца ефіру.
это у них не аргументация, эту мантру они повторяют в качестве аутотренинга для самоуспокоения во время яростного скирдования
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:07
Alex3 написав:
Четыре месяца мониторю цены в Ликограде, ищу однушку для родителей. Самым интересным вариантом, как оказалось - была однуха 50м2 с ремонтом
Ну если в Республике за окружной просят больше 1000$ за квадрат с не лучшей планировкой пустого пространства с поставкой через 2 года...
Здесь готовое, ремонт, ближе к центру, идеальная планировка. Здесь 1000$ мало ))
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:11
1000$ за м. с ремонтом в новом доме это отличная цена.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:16
Alex3 написав:
Четыре месяца мониторю цены в Ликограде, ищу однушку для родителей. Самым интересным вариантом, как оказалось - была однуха 50м2 с ремонтом (не особо современным, но добротным) и частично с мебелью и техникой (несколько шкафов-купе, бу кондиционер и холодильник). Я увидел этот вариант через два часа после публикации объявления хозяином и на следующий день пришел на просмотр. Хозяин сказал, что он немного в шоке от шквала звонков, а я попросил его позвонить, если ему предложат 50000уе, которые он хотел. Он позвонил на следующий день и сказал, что ему дают задаток. Я, честно говоря, еще не совсем вник в ситуацию и морально не был готов так быстро принять решение. В тот же вечер объявление исчезло - продажа была срочная. Вот такая ..ня, малята:)
Надо быть де***, чтоб 1-комнатный туалет покупать за 50000$
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Додано: Суб 05 тра, 2018 07:27
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