Додано: Суб 05 тра, 2018 07:01

Первый написав: Zebra написав: Жека79 написав: я так понимаю это не 2006-2008 а 1996-1998 года, а может и раньше.



потому как зарплаты в 2006-2008 по 50-200 баксов это гонево, это самые жирные годы, особенно 2007 перед первым кризисом 2008-го, тогда аренда убитой однухи в дупе мира на краю Киева была 600 баксов.

Тогда выгодно крутились единицы и дутые зарплаты были уже ближе к 2006-2008 году, потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.



До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.



Вся твоя безапеляційна аргументація зпливає на гілці один раз на 2 тижні. ВСІ ДОЄДИНОГО хто педалить ці аргументи ШУКАЮТЬ В ЯКИЙ БІТОН ВСТРОМИТИ КОПИТА ПО САМІ РОГИ.



Із останніх це хомякоїд та захар, убійца ефіру.



это у них не аргументация, эту мантру они повторяют в качестве аутотренинга для самоуспокоения во время яростного скирдования

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.