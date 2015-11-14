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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1011101210131014

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Захар Настало ваше время, шлачекс разбирают как пирожки, люди ищут где бы подороже купить! На ФБ однушка ушла за 24 бакинских, за 22 просто не хотят брать :mrgreen: :mrgreen: https://rieltor.ua/flats-sale/view/8464131/ http://xn--b1agaawudrhd7j.xn--j1amh/property/1367
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:37

  сірий написав:Надо быть де***, чтоб 1-комнатный туалет покупать за 50000$

Фух...а я уж начал думать, что один с таким мнением :D
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:00

  Zebra написав:Помню 2006-2008 года, когда цены на старый фонд были значительно дороже, чем новострои - все эти хручевки, панельки стоили космических денег. Тогда человеку нереально было купить вообще никакое жилье. За какой то занюханный барак с алкашами и наркоманами просили по 15-20куе в областных центрах (а тогда со средней зарплатой в 50-200 баксов по стране это были космические деньжища). Сейчас ситуация иная - жилье можно купить даже своими силами со средними доходами с подработками. Много старого фонда в областных центрах по 8-10куе - заходи и живи - кухня, туалет, ванна/душ - те же малосемейки. Тогда вообще нереально было ничего купить.

А все почему - подросло самое многочисленное поколение 70-х, начала 80-х которому нужно было где то жить, и бабу куда привести, а жилье в 90-х не строилось. Создался значительный отложенный спрос.

Сейчас подростает малочисленное поколение 90х, которое через одного планирует в Польше работать. Откуда взяться спросу.

Абсолютно не согласен с вышенаписанным.
Уровень доходов населения упал больше, чем цены на РН.
И если сейчас все так круто, и можно купить со средними :D доходами, чего не покупают?
А спрос - понятие растяжимое. Негры в африке тоже хотят жить в хороших условиях. Но важен не просто спрос - а платежеспособный спрос.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.

До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.

Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:05

  Faceless написав:
  Zebra написав:потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.

До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.

Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.

Да ладно, эксперт в банковской сфере? Вы ж айтишник. :mrgreen: По моей информации еще много чего не переварено. И БС будет выколупываться из этого состояния еще лет 5 минимум.
BIGor
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