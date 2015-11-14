Zebra написав:

Помню 2006-2008 года, когда цены на старый фонд были значительно дороже, чем новострои - все эти хручевки, панельки стоили космических денег. Тогда человеку нереально было купить вообще никакое жилье. За какой то занюханный барак с алкашами и наркоманами просили по 15-20куе в областных центрах (а тогда со средней зарплатой в 50-200 баксов по стране это были космические деньжища). Сейчас ситуация иная - жилье можно купить даже своими силами со средними доходами с подработками. Много старого фонда в областных центрах по 8-10куе - заходи и живи - кухня, туалет, ванна/душ - те же малосемейки. Тогда вообще нереально было ничего купить.А все почему - подросло самое многочисленное поколение 70-х, начала 80-х которому нужно было где то жить, и бабу куда привести, а жилье в 90-х не строилось. Создался значительный отложенный спрос.Сейчас подростает малочисленное поколение 90х, которое через одного планирует в Польше работать. Откуда взяться спросу.