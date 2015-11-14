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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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rusramzik
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:00
Zebra написав:
Помню 2006-2008 года, когда цены на старый фонд были значительно дороже, чем новострои - все эти хручевки, панельки стоили космических денег. Тогда человеку нереально было купить вообще никакое жилье. За какой то занюханный барак с алкашами и наркоманами просили по 15-20куе в областных центрах (а тогда со средней зарплатой в 50-200 баксов по стране это были космические деньжища). Сейчас ситуация иная - жилье можно купить даже своими силами со средними доходами с подработками. Много старого фонда в областных центрах по 8-10куе - заходи и живи - кухня, туалет, ванна/душ - те же малосемейки. Тогда вообще нереально было ничего купить.
А все почему - подросло самое многочисленное поколение 70-х, начала 80-х которому нужно было где то жить, и бабу куда привести, а жилье в 90-х не строилось. Создался значительный отложенный спрос.
Сейчас подростает малочисленное поколение 90х, которое через одного планирует в Польше работать. Откуда взяться спросу.
Абсолютно не согласен с вышенаписанным.
Уровень доходов населения упал больше, чем цены на РН.
И если сейчас все так круто, и можно купить со средними
доходами, чего не покупают?
А спрос - понятие растяжимое. Негры в африке тоже хотят жить в хороших условиях. Но важен не просто спрос - а платежеспособный
спрос.
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BIGor
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:00
Zebra написав:
потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.
До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.
Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.
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Faceless
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:05
Faceless написав: Zebra написав:
потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.
До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.
Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.
Да ладно, эксперт в банковской сфере? Вы ж айтишник.
По моей информации еще много чего не переварено. И БС будет выколупываться из этого состояния еще лет 5 минимум.
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BIGor
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