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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1012101310141015>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Захар Настало ваше время, шлачекс разбирают как пирожки, люди ищут где бы подороже купить! На ФБ однушка ушла за 24 бакинских, за 22 просто не хотят брать :mrgreen: :mrgreen: https://rieltor.ua/flats-sale/view/8464131/ http://xn--b1agaawudrhd7j.xn--j1amh/property/1367
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:37

  сірий написав:Надо быть де***, чтоб 1-комнатный туалет покупать за 50000$

Фух...а я уж начал думать, что один с таким мнением :D
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:00

  Zebra написав:Помню 2006-2008 года, когда цены на старый фонд были значительно дороже, чем новострои - все эти хручевки, панельки стоили космических денег. Тогда человеку нереально было купить вообще никакое жилье. За какой то занюханный барак с алкашами и наркоманами просили по 15-20куе в областных центрах (а тогда со средней зарплатой в 50-200 баксов по стране это были космические деньжища). Сейчас ситуация иная - жилье можно купить даже своими силами со средними доходами с подработками. Много старого фонда в областных центрах по 8-10куе - заходи и живи - кухня, туалет, ванна/душ - те же малосемейки. Тогда вообще нереально было ничего купить.

А все почему - подросло самое многочисленное поколение 70-х, начала 80-х которому нужно было где то жить, и бабу куда привести, а жилье в 90-х не строилось. Создался значительный отложенный спрос.

Сейчас подростает малочисленное поколение 90х, которое через одного планирует в Польше работать. Откуда взяться спросу.

Абсолютно не согласен с вышенаписанным.
Уровень доходов населения упал больше, чем цены на РН.
И если сейчас все так круто, и можно купить со средними :D доходами, чего не покупают?
А спрос - понятие растяжимое. Негры в африке тоже хотят жить в хороших условиях. Но важен не просто спрос - а платежеспособный спрос.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.

До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.

Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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2
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:05

  Faceless написав:
  Zebra написав:потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.

До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.

Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.

Да ладно, эксперт в банковской сфере? Вы ж айтишник. :mrgreen: По моей информации еще много чего не переварено. И БС будет выколупываться из этого состояния еще лет 5 минимум.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:34

  somilitark написав:
  zahar_ написав:
  somilitark написав:Ещё один дикий прокол,надо искать готовый домик,вы не представляете что такое стройка,там никаких скидок не выйдет,ибо строители сейчас за похлёбку не работают,если что,валят на Польшу,Литву.Минимальный домик станет в 40-50 штук запросто



Это вы не представляете что такое стройка, при наличии 20 тысячя денег и участка , за год вам выстроят на 80 квадратов без шуму и пыли , с отоплением , очком и водой в дом .Вот ДЛЯ ПОНИМАНИЯ расценок ,самый дорогой кусок работы , утипление фасада дома плошадью 80 квадратов приблизительно в раене 3000 енотов .
andrey2074
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:48

  Первый написав:
  Zebra написав:
  Жека79 написав:я так понимаю это не 2006-2008 а 1996-1998 года, а может и раньше.

потому как зарплаты в 2006-2008 по 50-200 баксов это гонево, это самые жирные годы, особенно 2007 перед первым кризисом 2008-го, тогда аренда убитой однухи в дупе мира на краю Киева была 600 баксов.

Тогда выгодно крутились единицы и дутые зарплаты были уже ближе к 2006-2008 году, потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.

До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.


Вся твоя безапеляційна аргументація зпливає на гілці один раз на 2 тижні. ВСІ ДОЄДИНОГО хто педалить ці аргументи ШУКАЮТЬ В ЯКИЙ БІТОН ВСТРОМИТИ КОПИТА ПО САМІ РОГИ.

Із останніх це хомякоїд та захар, убійца ефіру.

Продавай мамкину хату. Відкупишся дешевше. Дій відповідно до своїх знань та вірувань.
Зи, якщо це шлак на масивах аля перова, дврз та тампере то продавай однозначно.

Мне 33. И владею двумя единицами бетона общей площадью 133 км.м. Я в бетоне уже по самое немогу. И все кто со мной в учился, старые друзья, знакомые, родом из 80-х, уже давно обзавелись бетонометрами, обустроились, кто вообще за границу уехал. Зачем нам, самому многочисленному поколению 80-х создавать дополнительный спрос на бетон?

Снимите розовые очки. Наступило поколоение 90-х, которое в 1.7 раз меньше по численности чем 80-ое и пришло уже на все готовое, когда застройщики выплатили лизинг за строительную технику и могут клепать клетки по себестоимости цемента и кирпича.

Ну не будет в ближайшие годы роста цен на жилье, я не вижу его без массовой миграции извне в страну, как в страны западной европы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зебра, а как же миграция внутренняя? Киев строиться очень активно, причина массовая миграция из регионов, там жизни фактически нет, поколение 90-х. закроет предложение Киева, я так думаю.
vst
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:08

  Zebra написав:
Мне 33. И владею двумя единицами бетона общей площадью 133 км.м. Я в бетоне уже по самое немогу. И все кто со мной в учился, старые друзья, знакомые, родом из 80-х, уже давно обзавелись бетонометрами, обустроились, кто вообще за границу уехал. Зачем нам, самому многочисленному поколению 80-х создавать дополнительный спрос на бетон?

Снимите розовые очки. Наступило поколоение 90-х, которое в 1.7 раз меньше по численности чем 80-ое и пришло уже на все готовое, когда застройщики выплатили лизинг за строительную технику и могут клепать клетки по себестоимости цемента и кирпича.

Ну не будет в ближайшие годы роста цен на жилье, я не вижу его без массовой миграции извне в страну, как в страны западной европы.

1. Де Я стверджував, що весь бетон буде дорожчати? Назвіть дві причини чому хотілка Захара в 40куе за треху в холодному хрущику на тампере має збільшитися та ще й знайтися на неї покупець?
2. Я взагалі не розумію, навіщо сидіти в бетоні, тим більше з позицією, що він буде дешевшати.

Я Вам скажу більше, переглядання циферок з картинками на екрані і реально пройтися ніжками по обєктам це реально різні всесвіти.

Я наприклад, впевнений у своїх переконаннях і дію відповідно до них.
І Ви Не будь-те балаболом, як решта падальщиків - зп мала, жоооопа, тре уїзжать, ми всі помремо, багатоповерхівки ..., забудовники шаромиги накручують 300% , і бабах куплено в баготоповерхівці в іпенях квартиру в стадії риємо котлован.

Не ввагайтеся. Дійте відповідно до своїх переконань. Зливайте 133 квадрати. Дорожчати вони не будуть, а грошики їсти будуть однозначно.

До речі, це також стосується власників бізнескласу 2000-х без мопів із губастими тьолками поза срібною милею - зливати і терміново, або просто насолоджуватися життям і не сваритись що квартира дешевшає.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У хорошего знакомого родной брат на прошлой неделе продал 2К на Венике с хорошим ремонтом и техникой за 40 000$.Изначально хотелка была 47К. Дом 16 этажей, однопарадный. Говорит, что братюня рад как слон, продавал почти год.
Чукча2
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