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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 тра, 2018 07:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Захар Настало ваше время, шлачекс разбирают как пирожки, люди ищут где бы подороже купить! На ФБ однушка ушла за 24 бакинских, за 22 просто не хотят брать
Додано: Суб 05 тра, 2018 07:37
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:00
Абсолютно не согласен с вышенаписанным.
Уровень доходов населения упал больше, чем цены на РН.
И если сейчас все так круто, и можно купить со средними доходами, чего не покупают?
А спрос - понятие растяжимое. Негры в африке тоже хотят жить в хороших условиях. Но важен не просто спрос - а платежеспособный спрос.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:05
Да ладно, эксперт в банковской сфере? Вы ж айтишник. По моей информации еще много чего не переварено. И БС будет выколупываться из этого состояния еще лет 5 минимум.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:34
Это вы не представляете что такое стройка, при наличии 20 тысячя денег и участка , за год вам выстроят на 80 квадратов без шуму и пыли , с отоплением , очком и водой в дом .Вот ДЛЯ ПОНИМАНИЯ расценок ,самый дорогой кусок работы , утипление фасада дома плошадью 80 квадратов приблизительно в раене 3000 енотов .
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:48
Мне 33. И владею двумя единицами бетона общей площадью 133 км.м. Я в бетоне уже по самое немогу. И все кто со мной в учился, старые друзья, знакомые, родом из 80-х, уже давно обзавелись бетонометрами, обустроились, кто вообще за границу уехал. Зачем нам, самому многочисленному поколению 80-х создавать дополнительный спрос на бетон?
Снимите розовые очки. Наступило поколоение 90-х, которое в 1.7 раз меньше по численности чем 80-ое и пришло уже на все готовое, когда застройщики выплатили лизинг за строительную технику и могут клепать клетки по себестоимости цемента и кирпича.
Ну не будет в ближайшие годы роста цен на жилье, я не вижу его без массовой миграции извне в страну, как в страны западной европы.
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зебра, а как же миграция внутренняя? Киев строиться очень активно, причина массовая миграция из регионов, там жизни фактически нет, поколение 90-х. закроет предложение Киева, я так думаю.
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:08
1. Де Я стверджував, що весь бетон буде дорожчати? Назвіть дві причини чому хотілка Захара в 40куе за треху в холодному хрущику на тампере має збільшитися та ще й знайтися на неї покупець?
2. Я взагалі не розумію, навіщо сидіти в бетоні, тим більше з позицією, що він буде дешевшати.
Я Вам скажу більше, переглядання циферок з картинками на екрані і реально пройтися ніжками по обєктам це реально різні всесвіти.
Я наприклад, впевнений у своїх переконаннях і дію відповідно до них.
І Ви Не будь-те балаболом, як решта падальщиків - зп мала, жоооопа, тре уїзжать, ми всі помремо, багатоповерхівки ..., забудовники шаромиги накручують 300% , і бабах куплено в баготоповерхівці в іпенях квартиру в стадії риємо котлован.
Не ввагайтеся. Дійте відповідно до своїх переконань. Зливайте 133 квадрати. Дорожчати вони не будуть, а грошики їсти будуть однозначно.
До речі, це також стосується власників бізнескласу 2000-х без мопів із губастими тьолками поза срібною милею - зливати і терміново, або просто насолоджуватися життям і не сваритись що квартира дешевшає.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У хорошего знакомого родной брат на прошлой неделе продал 2К на Венике с хорошим ремонтом и техникой за 40 000$.Изначально хотелка была 47К. Дом 16 этажей, однопарадный. Говорит, что братюня рад как слон, продавал почти год.
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