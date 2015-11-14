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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:43

Не понимаю зачем сейчас сливать квартиры.

Ну может подешевеют они еще на 10-20%, зато аренда стабильно дорожает. Живите на аренду и не тужите.

С удивлением узнал что сегодня рабочая суббота.

Я как лендлорд такие вопросы не отслеживаю - отдыхаю когда хочу.

Приехал в Прагу на завтрак. Пражский завтрак 367 грн, а в 2013 был 110 грн. Уже считай в долларах та же цена. И это без напитков. На двоих завтрак примерно 1500грн, если с тортиком и кофе.

Вижу пару негров с украинскими Мальвинами, им 100$ за завтрак в ресторане недорого. Экспорт мохнатого золота идет полным ходом.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:47

rusramzik
  rusramzik написав:Захар Настало ваше время, шлачекс разбирают как пирожки, люди ищут где бы подороже купить! На ФБ однушка ушла за 24 бакинских, за 22 просто не хотят брать :mrgreen: :mrgreen: https://rieltor.ua/flats-sale/view/8464131/ http://xn--b1agaawudrhd7j.xn--j1amh/property/1367

Подобрал дом на отрадном. Продается уже 2-й год.
Хочу купить дом и чтоб хозяйка скинула хоть тысяч 5-ть на ремонт. Но жлобиха не уступает, а чтоб дом не сгнил -- запустила квартирантов (бесплатно) с условием, что будут топить. :D

P.S. это я к тому, что с арендой тоже не фонтан намечается.
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