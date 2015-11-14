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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:43
Не понимаю зачем сейчас сливать квартиры.
Ну может подешевеют они еще на 10-20%, зато аренда стабильно дорожает. Живите на аренду и не тужите.
С удивлением узнал что сегодня рабочая суббота.
Я как лендлорд такие вопросы не отслеживаю - отдыхаю когда хочу.
Приехал в Прагу на завтрак. Пражский завтрак 367 грн, а в 2013 был 110 грн. Уже считай в долларах та же цена. И это без напитков. На двоих завтрак примерно 1500грн, если с тортиком и кофе.
Вижу пару негров с украинскими Мальвинами, им 100$ за завтрак в ресторане недорого. Экспорт мохнатого золота идет полным ходом.
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Tribeca
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:47
rusramzik
Подобрал дом на отрадном. Продается уже 2-й год.
Хочу купить дом и чтоб хозяйка скинула хоть тысяч 5-ть на ремонт. Но жлобиха не уступает, а чтоб дом не сгнил -- запустила квартирантов (бесплатно) с условием, что будут топить.
P.S. это я к тому, что с арендой тоже не фонтан намечается.
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