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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:43

Не понимаю зачем сейчас сливать квартиры.

Ну может подешевеют они еще на 10-20%, зато аренда стабильно дорожает. Живите на аренду и не тужите.

С удивлением узнал что сегодня рабочая суббота.

Я как лендлорд такие вопросы не отслеживаю - отдыхаю когда хочу.

Приехал в Прагу на завтрак. Пражский завтрак 367 грн, а в 2013 был 110 грн. Уже считай в долларах та же цена. И это без напитков. На двоих завтрак примерно 1500грн, если с тортиком и кофе.

Вижу пару негров с украинскими Мальвинами, им 100$ за завтрак в ресторане недорого. Экспорт мохнатого золота идет полным ходом.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:47

rusramzik
  rusramzik написав:Захар Настало ваше время, шлачекс разбирают как пирожки, люди ищут где бы подороже купить! На ФБ однушка ушла за 24 бакинских, за 22 просто не хотят брать :mrgreen: :mrgreen: https://rieltor.ua/flats-sale/view/8464131/ http://xn--b1agaawudrhd7j.xn--j1amh/property/1367

Подобрал дом на отрадном. Продается уже 2-й год.
Хочу купить дом и чтоб хозяйка скинула хоть тысяч 5-ть на ремонт. Но жлобиха не уступает, а чтоб дом не сгнил -- запустила квартирантов (бесплатно) с условием, что будут топить. :D

P.S. это я к тому, что с арендой тоже не фонтан намечается.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:56

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  Zebra написав:потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.

До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.

Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.

Да ладно, эксперт в банковской сфере? Вы ж айтишник. :mrgreen: По моей информации еще много чего не переварено. И БС будет выколупываться из этого состояния еще лет 5 минимум.

Откуда вам знать, кто я?
По ситуации в банках у меня достаточно источников.
Прошло почти 10 лет с фактического прекращения валютного кредитования. Те банки, которые сразу занимались решением этой проблемы, почти полностью закрыли ее еще до последнего кризиса: реструктуризировали, переводили в гривну, продавали, формировали резервы. Те банки, которые проблему консервировали - уже сдохли (наибольший портфель оставался у Надры, Фиников, Дельты (накупила на свою голову). Хотя формально кредиты никуда не делись, но фактически их можно считать списанными. Максимум, чего может добиться ФГВФЛ - продать портфель на аукционе, при этом долг продается как гривневый, и с хорошим дисконтом - знаю примеры, когда должники выкупали у фонда на голландском аукционе свои кредиты за гривну в разы дешевле, и тем самым закрывали.
https://bank.gov.ua/files/3.3-Loans.xls
Если на август 2008 года объем долларового ипотечного потрфеля был 71,5 млрд грн (порядка 15,7 млрд долл), на текущий момент (март 2018) это 29,8 млрд грн или порядка 1,1 млрд долл. Это вообще некритичный объем для общего кредитного портфеля по физлицам в 179 млрд грн, на него давно сформированы резервы и скорее всего большинство из них просто будут постепенно и равномерно списывать как безнадегу.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:02

  Faceless написав:
  Zebra написав:потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.

До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.

Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.


Гы, переварили, да))

Украина чуть ли не первое место в мире по "плохим кредитам", переваривает ))

Кстати, завтрак в Праге за 367грн стал хуже качеством чем был за 110грн при ВФЯ. Колбаски не те, фасоль не импортная, а отечественная, черри не ложат. Отстой! Но антураж, лебеди - все на прежнем уровне, супер. Жителям Эврики повезло, могут хоть каждый день тут кушать, особенно летом - кайф.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:04

  Tribeca написав:Кстати, завтрак в Праге за 367грн стал хуже качеством чем был за 110грн при ВФЯ. Колбаски не те, фасоль не импортная, а отечественная, черри не ложат. Отстой! Но антураж, лебеди - все на прежнем уровне, супер. Жителям Эврики повезло, могут хоть каждый день тут кушать, особенно летом - кайф.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Кстати, завтрак в Праге за 367грн стал хуже качеством чем был за 110грн при ВФЯ


Так езжайте на Домбас, там завтраки лучше должны быть.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:11

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Кстати, завтрак в Праге за 367грн стал хуже качеством чем был за 110грн при ВФЯ. Колбаски не те, фасоль не импортная, а отечественная, черри не ложат. Отстой! Но антураж, лебеди - все на прежнем уровне, супер. Жителям Эврики повезло, могут хоть каждый день тут кушать, особенно летом - кайф.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


К-ц, если никто не опускается до граммар-анализа ваших высеров, это не значит что вы пишите исключительно литературным языком.

Кстати, в этом дуализм поцреотов - критиковать меня за репетиторов по русскому языку для моих детей и в то же время подчеркивать ньюансы использования некоторых русских слов в речи.

От вас, к-ц, жду постов виключно на державнiй мовi, бо ви ж такий пацрiот, що страшне!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Украина чуть ли не первое место в мире по "плохим кредитам", переваривает ))

Вам с вашим "МБА" надо "молчать и слушать, слушать и молчать".
Речь о валютной ипотеке
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:13

  Чукча2 написав:
  Tribeca написав:Кстати, завтрак в Праге за 367грн стал хуже качеством чем был за 110грн при ВФЯ


Так езжайте на Домбас, там завтраки лучше должны быть.


Так езжай на Чукотку, Чукча2, будешь палками от волков отмахиваться, когда сядешь срать за чумом, а мне советы давать не нужно, и свою олигофрению выпячивать тоже не нужно, Чукча2
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:14

  Faceless написав:
  Tribeca написав:Украина чуть ли не первое место в мире по "плохим кредитам", переваривает ))

Вам с вашим "МБА" надо "молчать и слушать, слушать и молчать".
Речь о валютной ипотеке



Ты, Фейслесс, очень болезненно на МБА реагируешь. Сам хотел поступить, но не сдал вступительные? Или денег на учебу не хватило? Чего тебя так за живое эта тема задевает?
Tribeca
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