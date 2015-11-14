Додано: Суб 05 тра, 2018 09:56

BIGor написав: Faceless написав: Zebra написав: потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.



До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется. потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.

Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли. Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.

Да ладно, эксперт в банковской сфере? Вы ж айтишник. По моей информации еще много чего не переварено. И БС будет выколупываться из этого состояния еще лет 5 минимум. Да ладно, эксперт в банковской сфере? Вы ж айтишник.По моей информации еще много чего не переварено. И БС будет выколупываться из этого состояния еще лет 5 минимум.

Откуда вам знать, кто я?По ситуации в банках у меня достаточно источников.Прошло почти 10 лет с фактического прекращения валютного кредитования. Те банки, которые сразу занимались решением этой проблемы, почти полностью закрыли ее еще до последнего кризиса: реструктуризировали, переводили в гривну, продавали, формировали резервы. Те банки, которые проблему консервировали - уже сдохли (наибольший портфель оставался у Надры, Фиников, Дельты (накупила на свою голову). Хотя формально кредиты никуда не делись, но фактически их можно считать списанными. Максимум, чего может добиться ФГВФЛ - продать портфель на аукционе, при этом долг продается как гривневый, и с хорошим дисконтом - знаю примеры, когда должники выкупали у фонда на голландском аукционе свои кредиты за гривну в разы дешевле, и тем самым закрывали.Если на август 2008 года объем долларового ипотечного потрфеля был 71,5 млрд грн (порядка 15,7 млрд долл), на текущий момент (март 2018) это 29,8 млрд грн или порядка 1,1 млрд долл. Это вообще некритичный объем для общего кредитного портфеля по физлицам в 179 млрд грн, на него давно сформированы резервы и скорее всего большинство из них просто будут постепенно и равномерно списывать как безнадегу.