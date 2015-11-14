Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Подобрал дом на отрадном. Продается уже 2-й год. Хочу купить дом и чтоб хозяйка скинула хоть тысяч 5-ть на ремонт. Но жлобиха не уступает, а чтоб дом не сгнил -- запустила квартирантов (бесплатно) с условием, что будут топить.
P.S. это я к тому, что с арендой тоже не фонтан намечается.
Zebra написав:потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.
До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.
Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.
Да ладно, эксперт в банковской сфере? Вы ж айтишник. По моей информации еще много чего не переварено. И БС будет выколупываться из этого состояния еще лет 5 минимум.
Откуда вам знать, кто я? По ситуации в банках у меня достаточно источников. Прошло почти 10 лет с фактического прекращения валютного кредитования. Те банки, которые сразу занимались решением этой проблемы, почти полностью закрыли ее еще до последнего кризиса: реструктуризировали, переводили в гривну, продавали, формировали резервы. Те банки, которые проблему консервировали - уже сдохли (наибольший портфель оставался у Надры, Фиников, Дельты (накупила на свою голову). Хотя формально кредиты никуда не делись, но фактически их можно считать списанными. Максимум, чего может добиться ФГВФЛ - продать портфель на аукционе, при этом долг продается как гривневый, и с хорошим дисконтом - знаю примеры, когда должники выкупали у фонда на голландском аукционе свои кредиты за гривну в разы дешевле, и тем самым закрывали. https://bank.gov.ua/files/3.3-Loans.xls Если на август 2008 года объем долларового ипотечного потрфеля был 71,5 млрд грн (порядка 15,7 млрд долл), на текущий момент (март 2018) это 29,8 млрд грн или порядка 1,1 млрд долл. Это вообще некритичный объем для общего кредитного портфеля по физлицам в 179 млрд грн, на него давно сформированы резервы и скорее всего большинство из них просто будут постепенно и равномерно списывать как безнадегу.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Zebra написав:потом кризис показал что украинцы голодранцы и не способны обслуживать валютные кредиты.
До сих пор не можем рассчитаться по тем займам, перекредитуемся, еще и внукам останется.
Те займы уже можно сказать переварили. Большая часть или погашена или списана. То, что осталось - уже не играет почти никакой роли.
Гы, переварили, да))
Украина чуть ли не первое место в мире по "плохим кредитам", переваривает ))
Кстати, завтрак в Праге за 367грн стал хуже качеством чем был за 110грн при ВФЯ. Колбаски не те, фасоль не импортная, а отечественная, черри не ложат. Отстой! Но антураж, лебеди - все на прежнем уровне, супер. Жителям Эврики повезло, могут хоть каждый день тут кушать, особенно летом - кайф.
Tribeca написав:Кстати, завтрак в Праге за 367грн стал хуже качеством чем был за 110грн при ВФЯ. Колбаски не те, фасоль не импортная, а отечественная, черри не ложат. Отстой! Но антураж, лебеди - все на прежнем уровне, супер. Жителям Эврики повезло, могут хоть каждый день тут кушать, особенно летом - кайф.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Tribeca написав:Кстати, завтрак в Праге за 367грн стал хуже качеством чем был за 110грн при ВФЯ. Колбаски не те, фасоль не импортная, а отечественная, черри не ложат. Отстой! Но антураж, лебеди - все на прежнем уровне, супер. Жителям Эврики повезло, могут хоть каждый день тут кушать, особенно летом - кайф.
К-ц, если никто не опускается до граммар-анализа ваших высеров, это не значит что вы пишите исключительно литературным языком.
Кстати, в этом дуализм поцреотов - критиковать меня за репетиторов по русскому языку для моих детей и в то же время подчеркивать ньюансы использования некоторых русских слов в речи.
От вас, к-ц, жду постов виключно на державнiй мовi, бо ви ж такий пацрiот, що страшне!