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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1014101510161017>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 808
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
74
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
150
Якість будівництва
15%
122
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:16

Цифры роста количества квадратных метров на одного жителя. Они показывают динамику +1% каждый год

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2006_u.htm

Это не квартиры наши растут, и даже не за счет нового жилья, а население уменьшается, а жилищный фонд высвобождается.

+1% выброс жилья на рынок каждый год

Рост количества квартир из года в год, при сокращающемся населении. Интересно, когда население страны уполовинится, а количество квартир удвоится, цены на них будут и дальше оставаться на прежнем уровне? :mrgreen:

Помоему тут явно тлеет кризис перепроизводства.

В 2012 году количество квартир было 16,912 млн штук. Думаю сейчас эта цифра перевалила далеко на 17 млн.

И это при населении в 42 млн, перепись которого не проводилась уже почти 20 лет.

Если стандартная семья это 3-4 человека, то квартир как то многовато что ли.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:20

  Faceless написав:
  Tribeca написав:Украина чуть ли не первое место в мире по "плохим кредитам", переваривает ))

Вам с вашим "МБА" надо "молчать и слушать, слушать и молчать".
Речь о валютной ипотеке

Нет, речь о закредитованности страны. Валютная ипотека породила госдолг, который вся страна не может выплатить, и постоянно перекредитуемся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:22

  Zebra написав:
  Faceless написав:
  Tribeca написав:Украина чуть ли не первое место в мире по "плохим кредитам", переваривает ))

Вам с вашим "МБА" надо "молчать и слушать, слушать и молчать".
Речь о валютной ипотеке

Нет, речь о закредитованности страны. Валютная ипотека породила госдолг, который вся страна не может выплатить, и постоянно перекредитуемся.

Госдолг породило много чего, и валютная ипотека - наверно последнее в списке
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Так езжай на Чукотку, Чукча2, будешь палками от волков отмахиваться, когда сядешь срать за чумом, а мне советы давать не нужно, и свою олигофрению выпячивать тоже не нужно, Чукча2


Натаха, тыкать мне не надо....я родился и живу в Киеве и в меру патриот.Просто ник неудачный выбрал.А ты , Натаха уже заеб..а своими завтраками и мохнатым золотом.Такая себе донецкая матка, переехала в Киев и хаешь Украину.У меня в отделе сидит такая, сама молдаванка, ёба...рь с Донецка переехал...топят за Путина...её тут часто опускают.Золото ты наше...мохнатое
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 декабря 2017 года составляла 54,9%

Больше половины кредитов!!!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:33

  Чукча2 написав:
  Tribeca написав:Так езжай на Чукотку, Чукча2, будешь палками от волков отмахиваться, когда сядешь срать за чумом, а мне советы давать не нужно, и свою олигофрению выпячивать тоже не нужно, Чукча2


Натаха, тыкать мне не надо....я родился и живу в Киеве и в меру патриот.Просто ник неудачный выбрал.А ты , Натаха уже заеб..а своими завтраками и мохнатым золотом.Такая себе донецкая матка, переехала в Киев и хаешь Украину.У меня в отделе сидит такая, сама молдаванка, ёба...рь с Донецка переехал...топят за Путина...её тут часто опускают.Золото ты наше...мохнатое


Чукча, при чем тут Донецк, Путин, молдаване???

Что у тебя в голове??

Я вообще не об этом писал, но ты только об этом видимо и думаешь. Не смотри столько пропаганды, лучше обсудим рестораны и цены на жилье в Киеве.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:34

  Tribeca написав: подчеркивать ньюансы использования некоторых русских слов в речи.


такие косяки просто говорят о том, что за свою жизнь ты прочитал не больше двух десятков книг. чему ты тут всех учишь, лживая ватная бестолковщина с ярковыраженными сексуальными комплексами?
Востаннє редагувалось trololo в Суб 05 тра, 2018 10:37, всього редагувалось 3 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:34

  Tribeca написав:Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 декабря 2017 года составляла 54,9%

Больше половины кредитов!!!

Да успокойся уже, имела бы хоть малейшее представление о теме, знала бы, что относить к категории "проблемный" можно по-разному, и это ни разу НЕ означает, что по 54,9% договоров не платят. Хватит уже свою некомпетентность тут демонстрировать
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:40

  Faceless написав:
  Tribeca написав:Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 декабря 2017 года составляла 54,9%

Больше половины кредитов!!!

Да успокойся уже, имела бы хоть малейшее представление о теме, знала бы, что относить к категории "проблемный" можно по-разному, и это ни разу НЕ означает, что по 54,9% договоров не платят. Хватит уже свою некомпетентность тут демонстрировать



Ну я даже не знаю как комментировать такие высказывания?

Это по классификации НБУ если шо, или НБУ тоже хреново класифицирует?

Если 55% плохих кредитов, то что это значит? Процветание экономики? Шо не платит 1% заемщиков? Теряюсь в догадках, как можно поспорить с 55% проблемных кредитов в системе. Кто там что переварил уже?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Ну я даже не знаю как комментировать такие высказывания?

Это по классификации НБУ если шо, или НБУ тоже хреново класифицирует?

Если 55% плохих кредитов, то что это значит? Процветание экономики? Шо не платит 1% заемщиков? Теряюсь в догадках, как можно поспорить с 55% проблемных кредитов в системе. Кто там что переварил уже?

"Молчать и слушать, слушать и молчать" - в твоем случае можешь почитать профильную литературу, и не нести пургу. Классифицируют правильно, всякие дилетанты не понимают, как эти цифры интерпретировать. Потому - давай в режим чтения
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