Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это не квартиры наши растут, и даже не за счет нового жилья, а население уменьшается, а жилищный фонд высвобождается.
+1% выброс жилья на рынок каждый год
Рост количества квартир из года в год, при сокращающемся населении. Интересно, когда население страны уполовинится, а количество квартир удвоится, цены на них будут и дальше оставаться на прежнем уровне?
Помоему тут явно тлеет кризис перепроизводства.
В 2012 году количество квартир было 16,912 млн штук. Думаю сейчас эта цифра перевалила далеко на 17 млн.
И это при населении в 42 млн, перепись которого не проводилась уже почти 20 лет.
Если стандартная семья это 3-4 человека, то квартир как то многовато что ли.
Tribeca написав:Так езжай на Чукотку, Чукча2, будешь палками от волков отмахиваться, когда сядешь срать за чумом, а мне советы давать не нужно, и свою олигофрению выпячивать тоже не нужно, Чукча2
Натаха, тыкать мне не надо....я родился и живу в Киеве и в меру патриот.Просто ник неудачный выбрал.А ты , Натаха уже заеб..а своими завтраками и мохнатым золотом.Такая себе донецкая матка, переехала в Киев и хаешь Украину.У меня в отделе сидит такая, сама молдаванка, ёба...рь с Донецка переехал...топят за Путина...её тут часто опускают.Золото ты наше...мохнатое
Tribeca написав:Так езжай на Чукотку, Чукча2, будешь палками от волков отмахиваться, когда сядешь срать за чумом, а мне советы давать не нужно, и свою олигофрению выпячивать тоже не нужно, Чукча2
Натаха, тыкать мне не надо....я родился и живу в Киеве и в меру патриот.Просто ник неудачный выбрал.А ты , Натаха уже заеб..а своими завтраками и мохнатым золотом.Такая себе донецкая матка, переехала в Киев и хаешь Украину.У меня в отделе сидит такая, сама молдаванка, ёба...рь с Донецка переехал...топят за Путина...её тут часто опускают.Золото ты наше...мохнатое
Чукча, при чем тут Донецк, Путин, молдаване???
Что у тебя в голове??
Я вообще не об этом писал, но ты только об этом видимо и думаешь. Не смотри столько пропаганды, лучше обсудим рестораны и цены на жилье в Киеве.
Tribeca написав:Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 декабря 2017 года составляла 54,9%
Больше половины кредитов!!!
Да успокойся уже, имела бы хоть малейшее представление о теме, знала бы, что относить к категории "проблемный" можно по-разному, и это ни разу НЕ означает, что по 54,9% договоров не платят. Хватит уже свою некомпетентность тут демонстрировать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Tribeca написав:Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 декабря 2017 года составляла 54,9%
Больше половины кредитов!!!
Да успокойся уже, имела бы хоть малейшее представление о теме, знала бы, что относить к категории "проблемный" можно по-разному, и это ни разу НЕ означает, что по 54,9% договоров не платят. Хватит уже свою некомпетентность тут демонстрировать
Ну я даже не знаю как комментировать такие высказывания?
Это по классификации НБУ если шо, или НБУ тоже хреново класифицирует?
Если 55% плохих кредитов, то что это значит? Процветание экономики? Шо не платит 1% заемщиков? Теряюсь в догадках, как можно поспорить с 55% проблемных кредитов в системе. Кто там что переварил уже?
Tribeca написав:Ну я даже не знаю как комментировать такие высказывания?
Это по классификации НБУ если шо, или НБУ тоже хреново класифицирует?
Если 55% плохих кредитов, то что это значит? Процветание экономики? Шо не платит 1% заемщиков? Теряюсь в догадках, как можно поспорить с 55% проблемных кредитов в системе. Кто там что переварил уже?
"Молчать и слушать, слушать и молчать" - в твоем случае можешь почитать профильную литературу, и не нести пургу. Классифицируют правильно, всякие дилетанты не понимают, как эти цифры интерпретировать. Потому - давай в режим чтения
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia