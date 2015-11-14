Додано: Суб 05 тра, 2018 10:16

Цифры роста количества квадратных метров на одного жителя. Они показывают динамику +1% каждый годЭто не квартиры наши растут, и даже не за счет нового жилья, а население уменьшается, а жилищный фонд высвобождается.+1% выброс жилья на рынок каждый годРост количества квартир из года в год, при сокращающемся населении. Интересно, когда население страны уполовинится, а количество квартир удвоится, цены на них будут и дальше оставаться на прежнем уровне?Помоему тут явно тлеет кризис перепроизводства.В 2012 году количество квартир было 16,912 млн штук. Думаю сейчас эта цифра перевалила далеко на 17 млн.И это при населении в 42 млн, перепись которого не проводилась уже почти 20 лет.Если стандартная семья это 3-4 человека, то квартир как то многовато что ли.