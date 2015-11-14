Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Рост количества квартир из года в год, при сокращающемся населении. Интересно, когда население страны уполовинится, а количество квартир удвоится, цены на них будут и дальше оставаться на прежнем уровне?
При этом обеспеченность жильем была очень низкой, так низкой пока и осталась, растет очень медленно. Смотрите там же, у Укрстата
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Можно сбиться со счета, сколько вообще сделано дыр в стенах, такого срача я давно не видела, убита почти вся мебель, поломаны шкафчики, пропалены тумбочки, обрисованы двери баллончиком, везде торчат какие то гвозди, все в краске (пол, стены), бедный холодильник...
Это не квартиры наши растут, и даже не за счет нового жилья, а население уменьшается, а жилищный фонд высвобождается.
+1% выброс жилья на рынок каждый год
Рост количества квартир из года в год, при сокращающемся населении. Интересно, когда население страны уполовинится, а количество квартир удвоится, цены на них будут и дальше оставаться на прежнем уровне?
Помоему тут явно тлеет кризис перепроизводства.
В 2012 году количество квартир было 16,912 млн штук. Думаю сейчас эта цифра перевалила далеко на 17 млн.
И это при населении в 42 млн, перепись которого не проводилась уже почти 20 лет.
Если стандартная семья это 3-4 человека, то квартир как то многовато что ли.
Квартира не биток. У Сержика есть квартира у мамки под сиськой в зажопинске. Но тем не менее еще и в Кийове снимает.... олигарх? Нет. Недвижимость. Она нужна там где живешь, а не в принципе где то. Зебра. Закінчуйте писати 340 пережовану інфу. Адже наступне це буде про собівартість, і не придатну висотність. Краще скажіть в яке повітря на котловані збираєтеся копитами по самі роги. Зи. Це вже стандартна історія для цієї гілки:-) чекаємо.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Faceless написав:Откуда вам знать, кто я? По ситуации в банках у меня достаточно источников. Прошло почти 10 лет с фактического прекращения валютного кредитования. Те банки, которые сразу занимались решением этой проблемы, почти полностью закрыли ее еще до последнего кризиса: реструктуризировали, переводили в гривну, продавали, формировали резервы. Те банки, которые проблему консервировали - уже сдохли (наибольший портфель оставался у Надры, Фиников, Дельты (накупила на свою голову). Хотя формально кредиты никуда не делись, но фактически их можно считать списанными. Максимум, чего может добиться ФГВФЛ - продать портфель на аукционе, при этом долг продается как гривневый, и с хорошим дисконтом - знаю примеры, когда должники выкупали у фонда на голландском аукционе свои кредиты за гривну в разы дешевле, и тем самым закрывали. https://bank.gov.ua/files/3.3-Loans.xls Если на август 2008 года объем долларового ипотечного потрфеля был 71,5 млрд грн (порядка 15,7 млрд долл), на текущий момент (март 2018) это 29,8 млрд грн или порядка 1,1 млрд долл. Это вообще некритичный объем для общего кредитного портфеля по физлицам в 179 млрд грн, на него давно сформированы резервы и скорее всего большинство из них просто будут постепенно и равномерно списывать как безнадегу.
То Вы айтишник, теперь у Вас источники ОБС в банковской сфере. А ссылками на инф. НБУ может только профан кидаться. НБУ сам рефинанс выдавал в десятки раз больше, чем стоимость залога. На бумажке все чики-пики, в реале в БС просто Ж. Это я говорю не по всяким источникам одна баба сказала как у Вас.
Tribeca написав:Кстати, завтрак в Праге за 367грн стал хуже качеством чем был за 110грн при ВФЯ. Колбаски не те, фасоль не импортная, а отечественная, черри не ложат. Отстой! Но антураж, лебеди - все на прежнем уровне, супер. Жителям Эврики повезло, могут хоть каждый день тут кушать, особенно летом - кайф.
К-ц, если никто не опускается до граммар-анализа ваших высеров, это не значит что вы пишите исключительно литературным языком.
Кстати, в этом дуализм поцреотов - критиковать меня за репетиторов по русскому языку для моих детей и в то же время подчеркивать ньюансы использования некоторых русских слов в речи.
От вас, к-ц, жду постов виключно на державнiй мовi, бо ви ж такий пацрiот, що страшне!
вы в своем отчаянном желании выглядеть не тем, кем на самом деле являетесь, иногда очень потешно выглядите) «ложат» и «кушать» - этапять) особенно в сочетании с рассказами о завтраках в праге и обедах в давно закрытом конкорде, бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.