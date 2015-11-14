Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:То Вы айтишник, теперь у Вас источники ОБС в банковской сфере. А ссылками на инф. НБУ может только профан кидаться. НБУ сам рефинанс выдавал в десятки раз больше, чем стоимость залога. На бумажке все чики-пики, в реале в БС просто Ж. Это я говорю не по всяким источникам одна баба сказала как у Вас.
Я нигде не писал, что я из IT Ваши слова о том какие у вас замечательные источники ничем не лучше моих слов о моих источниках. На свои я ссылок дать не могу, вы очевидно тоже. Но есть открытая инфа от НБУ. И нет никакой разницы в данном случае, какой там рефинанс и кто давал, инфа о размере портфеля вполне объективна, споря с цифрами вы сами выглядите профаном. Можете, раз у вас такие хорошие источники назвать конкретные банки, у которых большой портфель валютной ипотеки?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Долярчик написав:...ну, добре, кажете: "треба продавати бетон...", - ну а де і в чому тоді тримати оті виручені гроші, якщо людина НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ валити з країни, а жити тут?!
Виручені кошти треба тримати в доларах США, з кожним роком на долари США можна купити все більше готового (підкреслюю готового бетону) в Києві, за долари США можна поїхати в гарні мандрівки, та взагалі витрачати їх для власного задоволення.
...може ранішше і було так...... але, якщо взяти останній рік, то той, хто сидів на гривнедепо(під 17-18%) у виграші, а той, хто мав долари і тримав теж на депо(а дехто і просто тримає "в тумбочці) таки трошки недозаробив
BIGor написав:То Вы айтишник, теперь у Вас источники ОБС в банковской сфере. А ссылками на инф. НБУ может только профан кидаться. НБУ сам рефинанс выдавал в десятки раз больше, чем стоимость залога. На бумажке все чики-пики, в реале в БС просто Ж. Это я говорю не по всяким источникам одна баба сказала как у Вас.
Я нигде не писал, что я из IT Ваши слова о том какие у вас замечательные источники ничем не лучше моих слов о моих источниках. На свои я ссылок дать не могу, вы очевидно тоже. Но есть открытая инфа от НБУ. И нет никакой разницы в данном случае, какой там рефинанс и кто давал, инфа о размере портфеля вполне объективна, споря с цифрами вы сами выглядите профаном. Можете, раз у вас такие хорошие источники назвать конкретные банки, у которых большой портфель валютной ипотеки?
Зачем бред писать и бред спрашивать? НБУ нарисовал пару циферок - а профаны уже молятся на них. Видно Вы профан в этой сфере, раз непонимаете, как рисуются красивые цифры в банках, НБУ, ФГВФЛ. Вы понимаете, что полную картину по банку может увидеть только руководство? И эта информация очень конфиденциальна. Я своё мнение высказал - сейчас в банках большая Ж и нормализации еще долго не будет. Вы можете мне не верить или верить - это уже ваши проблемы. Я инфу донёс.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 05 тра, 2018 12:31, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Зачем бред писать и бред спрашивать? Вы понимаете, что полную картину по банку может увидеть только руководство? И эта информация очень конфиденциальна. Я своё мнение высказал - сейчас в банках большая Ж и нормализации еще долго не будет. Вы можете мне не верить или верить - это уже ваши проблемы. Я инфу донёс.
Я вам могу ответить то же самое
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
BIGor написав:Зачем бред писать и бред спрашивать? Вы понимаете, что полную картину по банку может увидеть только руководство? И эта информация очень конфиденциальна. Я своё мнение высказал - сейчас в банках большая Ж и нормализации еще долго не будет. Вы можете мне не верить или верить - это уже ваши проблемы. Я инфу донёс.
Я вам могу ответить то же самое
Отличие меня от Вас то, что я это сказал, а Вы просто "можете".
Я-то думал, вы как белый лендлорд в город Прагу приехали позавтракать. А вы зачем-то кормите местных проперов. Всё заработанное нужно, по-возможности тратить там, а не здесь.
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BIGor написав:Зачем бред писать и бред спрашивать? Вы понимаете, что полную картину по банку может увидеть только руководство? И эта информация очень конфиденциальна. Я своё мнение высказал - сейчас в банках большая Ж и нормализации еще долго не будет. Вы можете мне не верить или верить - это уже ваши проблемы. Я инфу донёс.
Я вам могу ответить то же самое
Отличие меня от Вас то, что я это сказал, а Вы просто "можете".
У вас какой-то детский подход. Я свое мнение тоже высказал. Есть открытая информация, и на нее я также сослался, есть непубличная, на которую сослаться и подтвердить нельзя, и обе, внезапно, показывают похожую картину. Среди существующих проблем у банков старая валютная ипотека далеко не на первом месте и не является критичной.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Чукча2 написав:При нормальных условиях в Киеве это просто фантастика, спрос будет, лезут и лезут в этот Киев несчастный.
Все мои знакомые НЕ из Киева в 2017 и 2018 году стали стремиться "лезть" исключительно в Польшу. Потому что снимать в Киеве и жить на киевскую зарплату смысла уже никакого нет. И в то же время сравните с польскими заработками: дочь подруги моей (они сами родом из Жашкова) вместе со своим женихом за полтора года работы в Польше заработали себе на вполне приличную 1-ку на Теремках. Теперь вот, купив квартиру, собираются ехать еще на год - заработать на ремонт.