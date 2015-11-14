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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1016101710181019>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 812
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
75
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
171
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
151
Якість будівництва
15%
123
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:То Вы айтишник, теперь у Вас источники ОБС в банковской сфере. А ссылками на инф. НБУ может только профан кидаться. НБУ сам рефинанс выдавал в десятки раз больше, чем стоимость залога. На бумажке все чики-пики, в реале в БС просто Ж. Это я говорю не по всяким источникам одна баба сказала как у Вас.

Я нигде не писал, что я из IT
Ваши слова о том какие у вас замечательные источники ничем не лучше моих слов о моих источниках. На свои я ссылок дать не могу, вы очевидно тоже. Но есть открытая инфа от НБУ. И нет никакой разницы в данном случае, какой там рефинанс и кто давал, инфа о размере портфеля вполне объективна, споря с цифрами вы сами выглядите профаном.
Можете, раз у вас такие хорошие источники назвать конкретные банки, у которых большой портфель валютной ипотеки?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:52

  innamax2008 написав:
  Долярчик написав:...ну, добре, кажете: "треба продавати бетон...", - ну а де і в чому тоді тримати оті виручені гроші, якщо людина НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ валити з країни, а жити тут?! :idea: :?:

Виручені кошти треба тримати в доларах США, з кожним роком на долари США можна купити все більше готового (підкреслюю готового бетону) в Києві, за долари США можна поїхати в гарні мандрівки, та взагалі витрачати їх для власного задоволення.

...може ранішше і було так...... але, якщо взяти останній рік, то той, хто сидів на гривнедепо(під 17-18%) у виграші, а той, хто мав долари і тримав теж на депо(а дехто і просто тримає "в тумбочці) таки трошки недозаробив :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:58

  Первый написав:
  Zebra написав:
  Первый написав:Зи. Це вже стандартна історія для цієї гілки:-) чекаємо.

Планирую скупать целыми подъездами у застройщиков, когда начнется кризис перепроизводства, отсутсвие ликвидности, и девелоперы начнут в панике скидывать настроенное. Такой шанс существует.

А пока не планирую улучшать жиличные условия. У меня квартиры в домах 2007 и 2013 годов постройки. Меня все устраивает.

Нормальна стратегия. Почему одну квартиру не слить? Купить потом на 1 подьезд больше? Ситуация то верняк.
На 1% то квадратов в год больше.

Потому что купил обе дорого :mrgreen:
Жалко епт дарить столько непосильных трудов поколению 90-х :lol:

Наверно так размышляли в освое время совковые люли, когда не скидывали в 2007-2008 годах свои хаты. Тепер они в цене рухнули в 3 раза, если не больше.

Так что надежда на девелоперов, что они наклепают, обвалят рынок и я скуплю подъезды.
Потом буду продавать или сдавать более многочисленному поколению 2000-х и 2010-х

Может еще мигранты подтянутся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Так что надежда на девелоперов, что они наклепают, обвалят рынок


При нормальных условиях в Киеве это просто фантастика, спрос будет, лезут и лезут в этот Киев несчастный.Разве что кризеЦ или глобальная война.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:28

  Faceless написав:
  BIGor написав:То Вы айтишник, теперь у Вас источники ОБС в банковской сфере. А ссылками на инф. НБУ может только профан кидаться. НБУ сам рефинанс выдавал в десятки раз больше, чем стоимость залога. На бумажке все чики-пики, в реале в БС просто Ж. Это я говорю не по всяким источникам одна баба сказала как у Вас.

Я нигде не писал, что я из IT
Ваши слова о том какие у вас замечательные источники ничем не лучше моих слов о моих источниках. На свои я ссылок дать не могу, вы очевидно тоже. Но есть открытая инфа от НБУ. И нет никакой разницы в данном случае, какой там рефинанс и кто давал, инфа о размере портфеля вполне объективна, споря с цифрами вы сами выглядите профаном.
Можете, раз у вас такие хорошие источники назвать конкретные банки, у которых большой портфель валютной ипотеки?

Зачем бред писать и бред спрашивать? НБУ нарисовал пару циферок - а профаны уже молятся на них. Видно Вы профан в этой сфере, раз непонимаете, как рисуются красивые цифры в банках, НБУ, ФГВФЛ.
Вы понимаете, что полную картину по банку может увидеть только руководство? И эта информация очень конфиденциальна. Я своё мнение высказал - сейчас в банках большая Ж и нормализации еще долго не будет. Вы можете мне не верить или верить - это уже ваши проблемы. Я инфу донёс.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 05 тра, 2018 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Зачем бред писать и бред спрашивать? Вы понимаете, что полную картину по банку может увидеть только руководство? И эта информация очень конфиденциальна. Я своё мнение высказал - сейчас в банках большая Ж и нормализации еще долго не будет. Вы можете мне не верить или верить - это уже ваши проблемы. Я инфу донёс.

Я вам могу ответить то же самое
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:32

  Faceless написав:
  BIGor написав:Зачем бред писать и бред спрашивать? Вы понимаете, что полную картину по банку может увидеть только руководство? И эта информация очень конфиденциальна. Я своё мнение высказал - сейчас в банках большая Ж и нормализации еще долго не будет. Вы можете мне не верить или верить - это уже ваши проблемы. Я инфу донёс.

Я вам могу ответить то же самое

Отличие меня от Вас то, что я это сказал, а Вы просто "можете".
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:34

  Tribeca написав:Приехал в Прагу на завтрак.

Я-то думал, вы как белый лендлорд в город Прагу приехали позавтракать. А вы зачем-то кормите местных проперов. Всё заработанное нужно, по-возможности тратить там, а не здесь. :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:38

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Зачем бред писать и бред спрашивать? Вы понимаете, что полную картину по банку может увидеть только руководство? И эта информация очень конфиденциальна. Я своё мнение высказал - сейчас в банках большая Ж и нормализации еще долго не будет. Вы можете мне не верить или верить - это уже ваши проблемы. Я инфу донёс.

Я вам могу ответить то же самое

Отличие меня от Вас то, что я это сказал, а Вы просто "можете".


У вас какой-то детский подход. :mrgreen:
Я свое мнение тоже высказал. Есть открытая информация, и на нее я также сослался, есть непубличная, на которую сослаться и подтвердить нельзя, и обе, внезапно, показывают похожую картину. Среди существующих проблем у банков старая валютная ипотека далеко не на первом месте и не является критичной.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Чукча2 написав:При нормальных условиях в Киеве это просто фантастика, спрос будет, лезут и лезут в этот Киев несчастный.

Все мои знакомые НЕ из Киева в 2017 и 2018 году стали стремиться "лезть" исключительно в Польшу. Потому что снимать в Киеве и жить на киевскую зарплату смысла уже никакого нет. И в то же время сравните с польскими заработками: дочь подруги моей (они сами родом из Жашкова) вместе со своим женихом за полтора года работы в Польше заработали себе на вполне приличную 1-ку на Теремках. Теперь вот, купив квартиру, собираются ехать еще на год - заработать на ремонт.
zagotovkinazimu
 
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