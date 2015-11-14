|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46
Современные цены в новостройках нынче чуть опережают месячную зарплату. Во все мире цена 1 кв. метра = среднемесячная зарплата. Смысл в том, что за 100 месяцев можно купить квартиру на семью. Я поэтому всегда говорю тем, кто плачется на низкую зарплату: выйдите на улицу, посмотрие на первый ближайший борд новостройки - цена квадратного метра и есть ваша месячная зарплата, которую вы должны получать. Дзен такой. Может флешмоб устроить?
-
wasistdas
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 25.03.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:50
zagotovkinazimu написав:
заработали себе на вполне приличную 1-ку на Теремках. Теперь вот, купив квартиру, собираются ехать еще на год - заработать на ремонт.
Просто замечательный пример, кто и с какой целью едет на заработки.
wasistdas написав:
Во все мире цена 1 кв. метра = среднемесячная зарплата.
И где этот "весь мир", не подскажете? Факты как бы говорят совсем другое
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20521
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1068 раз.
- Подякували: 4550 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:50
zagotovkinazimu написав: Чукча2 написав:
При нормальных условиях в Киеве это просто фантастика, спрос будет, лезут и лезут в этот Киев несчастный.
Все мои знакомые НЕ из Киева в 2017 и 2018 году стали стремиться "лезть" исключительно в Польшу. Потому что снимать в Киеве и жить на киевскую зарплату смысла уже никакого нет. И в то же время сравните с польскими заработками: дочь подруги моей (они сами родом из Жашкова) вместе со своим женихом за полтора года работы в Польше заработали себе на вполне приличную 1-ку на Теремках. Теперь вот, купив квартиру, собираются ехать еще на год - заработать на ремонт.
не в жашкове купили, не в польше, а на теремках. а так то киев никому не нужен конечно
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3014
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1549 раз.
- Подякували: 901 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|