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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 812
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
75
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
171
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
151
Якість будівництва
15%
123
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:46

Современные цены в новостройках нынче чуть опережают месячную зарплату. Во все мире цена 1 кв. метра = среднемесячная зарплата. Смысл в том, что за 100 месяцев можно купить квартиру на семью. Я поэтому всегда говорю тем, кто плачется на низкую зарплату: выйдите на улицу, посмотрие на первый ближайший борд новостройки - цена квадратного метра и есть ваша месячная зарплата, которую вы должны получать. Дзен такой. Может флешмоб устроить?
wasistdas
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zagotovkinazimu написав:заработали себе на вполне приличную 1-ку на Теремках. Теперь вот, купив квартиру, собираются ехать еще на год - заработать на ремонт.

Просто замечательный пример, кто и с какой целью едет на заработки.
  wasistdas написав:Во все мире цена 1 кв. метра = среднемесячная зарплата.

И где этот "весь мир", не подскажете? Факты как бы говорят совсем другое
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:50

  zagotovkinazimu написав:
  Чукча2 написав:При нормальных условиях в Киеве это просто фантастика, спрос будет, лезут и лезут в этот Киев несчастный.

Все мои знакомые НЕ из Киева в 2017 и 2018 году стали стремиться "лезть" исключительно в Польшу. Потому что снимать в Киеве и жить на киевскую зарплату смысла уже никакого нет. И в то же время сравните с польскими заработками: дочь подруги моей (они сами родом из Жашкова) вместе со своим женихом за полтора года работы в Польше заработали себе на вполне приличную 1-ку на Теремках. Теперь вот, купив квартиру, собираются ехать еще на год - заработать на ремонт.


не в жашкове купили, не в польше, а на теремках. а так то киев никому не нужен конечно :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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