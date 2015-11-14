Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Современные цены в новостройках нынче чуть опережают месячную зарплату. Во все мире цена 1 кв. метра = среднемесячная зарплата. Смысл в том, что за 100 месяцев можно купить квартиру на семью. Я поэтому всегда говорю тем, кто плачется на низкую зарплату: выйдите на улицу, посмотрие на первый ближайший борд новостройки - цена квадратного метра и есть ваша месячная зарплата, которую вы должны получать. Дзен такой. Может флешмоб устроить?
Чукча2 написав:При нормальных условиях в Киеве это просто фантастика, спрос будет, лезут и лезут в этот Киев несчастный.
Все мои знакомые НЕ из Киева в 2017 и 2018 году стали стремиться "лезть" исключительно в Польшу. Потому что снимать в Киеве и жить на киевскую зарплату смысла уже никакого нет. И в то же время сравните с польскими заработками: дочь подруги моей (они сами родом из Жашкова) вместе со своим женихом за полтора года работы в Польше заработали себе на вполне приличную 1-ку на Теремках. Теперь вот, купив квартиру, собираются ехать еще на год - заработать на ремонт.
не в жашкове купили, не в польше, а на теремках. а так то киев никому не нужен конечно
wasistdas написав:Современные цены в новостройках нынче чуть опережают месячную зарплату. Во все мире цена 1 кв. метра = среднемесячная зарплата. Смысл в том, что за 100 месяцев можно купить квартиру на семью. Я поэтому всегда говорю тем, кто плачется на низкую зарплату: выйдите на улицу, посмотрие на первый ближайший борд новостройки - цена квадратного метра и есть ваша месячная зарплата, которую вы должны получать. Дзен такой. Может флешмоб устроить?
А в течении месяца не нужно кушать, водить автомобиль, платить за ареннду и т.д.? И никаких других расходов за 100 месяцев у семьи вообще нет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Чукча2 написав:При нормальных условиях в Киеве это просто фантастика, спрос будет, лезут и лезут в этот Киев несчастный.
Все мои знакомые НЕ из Киева в 2017 и 2018 году стали стремиться "лезть" исключительно в Польшу. Потому что снимать в Киеве и жить на киевскую зарплату смысла уже никакого нет. И в то же время сравните с польскими заработками: дочь подруги моей (они сами родом из Жашкова) вместе со своим женихом за полтора года работы в Польше заработали себе на вполне приличную 1-ку на Теремках. Теперь вот, купив квартиру, собираются ехать еще на год - заработать на ремонт.
Очень странно, в Польше конечно больше ЗП, но ребята из примера или айтишники или очень крутые специалисты, иначе как можно 1,5-2 куе/мес. в Польше зарабатывать? И если они хорошие спецы - то чего в Киеве не могут заработать на однушку?
wasistdas написав:Я поэтому всегда говорю тем, кто плачется на низкую зарплату: выйдите на улицу, посмотрие на первый ближайший борд новостройки - цена квадратного метра и есть ваша месячная зарплата, которую вы должны получать.
Работодатель наемному работнику ничего не должен. Запомните это.
Долярчик написав:...ну, добре, кажете: "треба продавати бетон...", - ну а де і в чому тоді тримати оті виручені гроші, якщо людина НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ валити з країни, а жити тут?!
Виручені кошти треба тримати в доларах США, з кожним роком на долари США можна купити все більше готового (підкреслюю готового бетону) в Києві, за долари США можна поїхати в гарні мандрівки, та взагалі витрачати їх для власного задоволення.
Сто пудово. В 33 роки Продать другу квартиру і в мандрівки!!!! А в 34 .... Зи. Ще можна продати квартиру і сіськи вставити.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Alex3 писал(а): Четыре месяца мониторю цены в Ликограде, ищу однушку для родителей. Самым интересным вариантом, как оказалось - была однуха 50м2 с ремонтом (не особо современным, но добротным) и частично с мебелью и техникой (несколько шкафов-купе, бу кондиционер и холодильник). Я увидел этот вариант через два часа после публикации объявления хозяином и на следующий день пришел на просмотр. Хозяин сказал, что он немного в шоке от шквала звонков, а я попросил его позвонить, если ему предложат 50000уе, которые он хотел. Он позвонил на следующий день и сказал, что ему дают задаток. Я, честно говоря, еще не совсем вник в ситуацию и морально не был готов так быстро принять решение. В тот же вечер объявление исчезло - продажа была срочная. Вот такая ..ня, малята:)
Надо быть де***, чтоб 1-комнатный туалет покупать за 50000$
Я считаю, что это дорого. Но квартиру для родителей мне в этом районе покупать нужно. Если вы подскажете нормальные варианты дешевле в 10-15 минутах пешей доступности до метро Виставковий Центр, это будет здорово..Эврику, плиз, не предлагать, там пока все непонятно.. Очень не хочется быть де***
BIGor написав:но ребята из примера или айтишники или очень крутые специалисты, иначе как можно 1,5-2 куе/мес. в Польше зарабатывать?
Могли и как обычные рабочие, жить в общаге, что дает работодатель, на всем экономить, брать подработки - так могли 600-700 долл каждый скирдовать (знаю подобные примеры) и за полтора года (или чуть больше) - как раз на 1к в экономновострое если брать не готовое, а если какая заначка была, пусть и небольшая - то и готовое
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
"Например, в Китае, рубашка, которая стоит $ 15 для производства может стоить столько же, сколько в США - 150 $. Это шокирующая разница в 10 раз. Пара обуви может быть дороже в от 5 до 10 раз, и галстук может быть дороже в 20 раз. Список бесконечен. Это всегда было трудно для меня понять, почему дела делаются настолько неэффективно? Почему пользователи должны нести расходы, связанные с неэффективностью? Усилия по сокращению затрат, как правило, направлены на снижение издержек производства, которые могут составлять лишь 10% от общей стоимости. Редко компании сосредоточены на устранении неэффективности в области продаж, маркетинга и операций, которые могут составлять 90% от общих расходов.основатель компании смотрит в будущее и делает в сек, чтобы повысить эффективность производство и сбыт. Он пообещал, что этого года и в будущем будет держать уровень прибыли компании не более 5% от себестоимости продукции. Даже при такой маржи крупная компания может быть эффективной, считает Лэй Цзюнь.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Alex3 писал(а): Четыре месяца мониторю цены в Ликограде, ищу однушку для родителей. Самым интересным вариантом, как оказалось - была однуха 50м2 с ремонтом (не особо современным, но добротным) и частично с мебелью и техникой (несколько шкафов-купе, бу кондиционер и холодильник). Я увидел этот вариант через два часа после публикации объявления хозяином и на следующий день пришел на просмотр. Хозяин сказал, что он немного в шоке от шквала звонков, а я попросил его позвонить, если ему предложат 50000уе, которые он хотел. Он позвонил на следующий день и сказал, что ему дают задаток. Я, честно говоря, еще не совсем вник в ситуацию и морально не был готов так быстро принять решение. В тот же вечер объявление исчезло - продажа была срочная. Вот такая ..ня, малята:)
Надо быть де***, чтоб 1-комнатный туалет покупать за 50000$
Я считаю, что это дорого. Но квартиру для родителей мне в этом районе покупать нужно. Если вы подскажете нормальные варианты дешевле в 10-15 минутах пешей доступности до метро Виставковий Центр, это будет здорово..Эврику, плиз, не предлагать, там пока все непонятно.. Очень не хочется быть де***