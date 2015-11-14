Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:но ребята из примера или айтишники или очень крутые специалисты, иначе как можно 1,5-2 куе/мес. в Польше зарабатывать?
Могли и как обычные рабочие, жить в общаге, что дает работодатель, на всем экономить, брать подработки - так могли 600-700 долл каждый скирдовать (знаю подобные примеры) и за полтора года (или чуть больше) - как раз на 1к в экономновострое если брать не готовое, а если какая заначка была, пусть и небольшая - то и готовое
Интересно, во-первых для разнорабочих таких ЗП в Польше нет. Во-вторых, какие подработки при 12 часовом графике работы?
BIGor написав:но ребята из примера или айтишники или очень крутые специалисты, иначе как можно 1,5-2 куе/мес. в Польше зарабатывать?
Могли и как обычные рабочие, жить в общаге, что дает работодатель, на всем экономить, брать подработки - так могли 600-700 долл каждый скирдовать (знаю подобные примеры) и за полтора года (или чуть больше) - как раз на 1к в экономновострое если брать не готовое, а если какая заначка была, пусть и небольшая - то и готовое
Интересно, во-первых для разнорабочих таких ЗП в Польше нет. Во-вторых, какие подработки при 12 часовом графике работы?
Ну из известных мне примеров - не то чтобы разнорабочий, рабочий на заводе на конвейере. Не сказать чтоб квалифицированный труд, но и не принеси/подай. Обучают там же. Подработки - берут смены в выходные. Порой работают поболее 12 часов. Да, на износ, пашут как негры, ну так типа за тем и ехали, отпахать, подзаработать и назад.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
trololo написав:не в жашкове купили, не в польше, а на теремках
именно они - купили на теремках, потому что не планируют уезжать из Украины (есть пожилые родственники, которых не оставишь просто так). А вот подавляющее большинство работавших с ними людей как раз планируют оставаться именно в Польше, просто приобрести свое жилье, как только насобирается необходимая сумма и продолжать работать там, где и сейчас работают. Чистыми на руки мои знакомые ребята зарабатывали около 1000 евро в месяц (каждый), питались очень скромно. Вот и считайте - почти 2000 евро в месяц может заработать молодая пара в Киеве? Ах да, забыла: она - учитель начальных классов, он - в прошлом фельдшер на Скорой помощи. Зарплаты учителей и работников Скорой помощи в Киеве озвучить или сами знаете?
zagotovkinazimu написав:Вот и считайте - почти 2000 евро в месяц может заработать молодая пара в Киеве?
Может. Но не как фельдшер и учитель начальных классов. Впрочем и там они не по специальности работали, не с 8-часовым (у учителей бывает и поменьше) днем, с оплачиваемыми отпусками (у учителей - так вообще несколько месяцев), больничными и проч, ведь так?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
zagotovkinazimu написав:Вот и считайте - почти 2000 евро в месяц может заработать молодая пара в Киеве?
Может. Но не как фельдшер и учитель начальных классов. Впрочем и там они не по специальности работали, не с 8-часовым (у учителей бывает и поменьше) днем, с оплачиваемыми отпусками (у учителей - так вообще несколько месяцев), больничными и проч, ведь так?
А как упаковщики курятины, могут?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Долярчик написав:...ну, добре, кажете: "треба продавати бетон...", - ну а де і в чому тоді тримати оті виручені гроші, якщо людина НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ валити з країни, а жити тут?!
Виручені кошти треба тримати в доларах США, з кожним роком на долари США можна купити все більше готового (підкреслюю готового бетону) в Києві, за долари США можна поїхати в гарні мандрівки, та взагалі витрачати їх для власного задоволення.
Сто пудово. В 33 роки Продать другу квартиру і в мандрівки!!!! А в 34 .... Зи. Ще можна продати квартиру і сіськи вставити.
Якщо ви працюєте, у вас постійно з'являється кеш, скердуєте його в доларах США, мандруєте, витрачаєте його на свої забаганки, бо життя минає і те що ви не отримали сьогодні, дай бог, щоб отримали завтра. Якщо є друга, або третя квартира в Києві і не на Хрещатику, то варто її продати і кошти тримати в доларах США. Коли робота, або бізнес приносить пристойні кошти то нерухомість треба купувати в Нью Йорку, Торонто, Лондоні, що до речі і роблять керівники забудовників Києва. Купують там де є платоспроможний попит в доларах незалежно від криз капіталізму.