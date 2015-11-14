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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1018101910201021>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 812
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
75
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
171
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
151
Якість будівництва
15%
123
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:54

  Faceless написав:
  BIGor написав:но ребята из примера или айтишники или очень крутые специалисты, иначе как можно 1,5-2 куе/мес. в Польше зарабатывать?

Могли и как обычные рабочие, жить в общаге, что дает работодатель, на всем экономить,
брать подработки - так могли 600-700 долл каждый скирдовать (знаю подобные примеры) и за полтора года (или чуть больше) - как раз на 1к в экономновострое если брать не готовое, а если какая заначка была, пусть и небольшая - то и готовое

Интересно, во-первых для разнорабочих таких ЗП в Польше нет.
Во-вторых, какие подработки при 12 часовом графике работы?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:00

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:но ребята из примера или айтишники или очень крутые специалисты, иначе как можно 1,5-2 куе/мес. в Польше зарабатывать?

Могли и как обычные рабочие, жить в общаге, что дает работодатель, на всем экономить,
брать подработки - так могли 600-700 долл каждый скирдовать (знаю подобные примеры) и за полтора года (или чуть больше) - как раз на 1к в экономновострое если брать не готовое, а если какая заначка была, пусть и небольшая - то и готовое

Интересно, во-первых для разнорабочих таких ЗП в Польше нет.
Во-вторых, какие подработки при 12 часовом графике работы?

Ну из известных мне примеров - не то чтобы разнорабочий, рабочий на заводе на конвейере. Не сказать чтоб квалифицированный труд, но и не принеси/подай. Обучают там же. Подработки - берут смены в выходные. Порой работают поболее 12 часов. Да, на износ, пашут как негры, ну так типа за тем и ехали, отпахать, подзаработать и назад.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Могли и как обычные рабочие, жить в общаге, что дает работодатель, на всем экономить,
так и было, работа - связанная с упаковкой куриной продукции, жили очень экономно и работали почти без выходных, так как ехали именно на заработки.
zagotovkinazimu
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:не в жашкове купили, не в польше, а на теремках

именно они - купили на теремках, потому что не планируют уезжать из Украины (есть пожилые родственники, которых не оставишь просто так). А вот подавляющее большинство работавших с ними людей как раз планируют оставаться именно в Польше, просто приобрести свое жилье, как только насобирается необходимая сумма и продолжать работать там, где и сейчас работают. Чистыми на руки мои знакомые ребята зарабатывали около 1000 евро в месяц (каждый), питались очень скромно. Вот и считайте - почти 2000 евро в месяц может заработать молодая пара в Киеве? Ах да, забыла: она - учитель начальных классов, он - в прошлом фельдшер на Скорой помощи. Зарплаты учителей и работников Скорой помощи в Киеве озвучить или сами знаете?
zagotovkinazimu
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:18

В Киеве масштабный пожар: горело 54 машины

В Голосеевском районе Киева 5 мая прозошел пожар на открытой автостоянке, сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС Украины.

По данным пожарных, на автостоянке на Столичном шоссе горели около 54 автомобилей.

Зображення
https://inforesist.org/na-stolichnom-shosse-pozhar-sgorelo-54-mashinyi-foto-novosti-kieva/
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zagotovkinazimu написав:Вот и считайте - почти 2000 евро в месяц может заработать молодая пара в Киеве?

Может.
Но не как фельдшер и учитель начальных классов. Впрочем и там они не по специальности работали, не с 8-часовым (у учителей бывает и поменьше) днем, с оплачиваемыми отпусками (у учителей - так вообще несколько месяцев), больничными и проч, ведь так?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:26

  Вкладчик1234 написав:
В Голосеевском районе Киева 5 мая прозошел пожар на открытой автостоянке, сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС Украины.

По данным пожарных, на автостоянке на Столичном шоссе горели около 54 автомобилей.

Зображення
https://inforesist.org/na-stolichnom-shosse-pozhar-sgorelo-54-mashinyi-foto-novosti-kieva/

Зато наша планета вздохнула с облегчением.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:30

  Faceless написав:
  zagotovkinazimu написав:Вот и считайте - почти 2000 евро в месяц может заработать молодая пара в Киеве?

Может.
Но не как фельдшер и учитель начальных классов. Впрочем и там они не по специальности работали, не с 8-часовым (у учителей бывает и поменьше) днем, с оплачиваемыми отпусками (у учителей - так вообще несколько месяцев), больничными и проч, ведь так?

А как упаковщики курятины, могут? :mrgreen:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:41

  Первый написав:
  innamax2008 написав:
  Долярчик написав:...ну, добре, кажете: "треба продавати бетон...", - ну а де і в чому тоді тримати оті виручені гроші, якщо людина НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ валити з країни, а жити тут?! :idea: :?:

Виручені кошти треба тримати в доларах США, з кожним роком на долари США можна купити все більше готового (підкреслюю готового бетону) в Києві, за долари США можна поїхати в гарні мандрівки, та взагалі витрачати їх для власного задоволення.

Сто пудово. В 33 роки Продать другу квартиру і в мандрівки!!!!
А в 34 ....
Зи. Ще можна продати квартиру і сіськи вставити.

Якщо ви працюєте, у вас постійно з'являється кеш, скердуєте його в доларах США, мандруєте, витрачаєте його на свої забаганки, бо життя минає і те що ви не отримали сьогодні, дай бог, щоб отримали завтра. Якщо є друга, або третя квартира в Києві і не на Хрещатику, то варто її продати і кошти тримати в доларах США. Коли робота, або бізнес приносить пристойні кошти то нерухомість треба купувати в Нью Йорку, Торонто, Лондоні, що до речі і роблять керівники забудовників Києва. Купують там де є платоспроможний попит в доларах незалежно від криз капіталізму.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:08

  innamax2008 написав:Якщо ви працюєте, у вас постійно з'являється кеш, скердуєте його в доларах США, мандруєте, витрачаєте його на свої забаганки, бо життя минає і те що ви не отримали сьогодні, дай бог, щоб отримали завтра. Якщо є друга, або третя квартира в Києві і не на Хрещатику, то варто її продати і кошти тримати в доларах США. Коли робота, або бізнес приносить пристойні кошти то нерухомість треба купувати в Нью Йорку, Торонто, Лондоні, що до речі і роблять керівники забудовників Києва. Купують там де є платоспроможний попит в доларах незалежно від криз капіталізму.

А що трапилося? Ще пост назад можна було продати квартиру і в мандрівки. Чим на виручені гроші від продажу квартири не варіант вставити сіськи?
Зи. Діти будуть раді коли Ви їм замість оплати навчання подаруєте 10 терабайт фоток:-)
Востаннє редагувалось Первый в Суб 05 тра, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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