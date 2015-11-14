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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1018101910201021

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 812
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
75
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
171
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
151
Якість будівництва
15%
123
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:17

  Alex_V_K_79 написав:
Alex3 написав:
Alex3 писал(а):
Четыре месяца мониторю цены в Ликограде, ищу однушку для родителей. Самым интересным вариантом, как оказалось - была однуха 50м2 с ремонтом (не особо современным, но добротным) и частично с мебелью и техникой (несколько шкафов-купе, бу кондиционер и холодильник). Я увидел этот вариант через два часа после публикации объявления хозяином и на следующий день пришел на просмотр. Хозяин сказал, что он немного в шоке от шквала звонков, а я попросил его позвонить, если ему предложат 50000уе, которые он хотел. Он позвонил на следующий день и сказал, что ему дают задаток. Я, честно говоря, еще не совсем вник в ситуацию и морально не был готов так быстро принять решение. В тот же вечер объявление исчезло - продажа была срочная. Вот такая ..ня, малята:)

Надо быть де***, чтоб 1-комнатный туалет покупать за 50000$


Я считаю, что это дорого. Но квартиру для родителей мне в этом районе покупать нужно. Если вы подскажете нормальные варианты дешевле в 10-15 минутах пешей доступности до метро Виставковий Центр, это будет здорово..Эврику, плиз, не предлагать, там пока все непонятно.. Очень не хочется быть де***
Акцент

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

25 минут пешком до Виставкового центра - не подходит..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый Ваші кошти, що хочете то зними і робіть, якщо вам треба сіськи то робіть собі сіськи. Дітям, до речі на вас може бути взагалі пофіг. Поїдуть собі у Лас Вегас, а ви в Києві з сіськами і виконанним боргом по навчанню. На кого їх тут вчити збираєтесь? На юриста чи маркетолога в МАУПі?
innamax2008
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