Alex_V_K_79 написав:АкцентAlex3 написав:Alex3 писал(а):
Четыре месяца мониторю цены в Ликограде, ищу однушку для родителей. Самым интересным вариантом, как оказалось - была однуха 50м2 с ремонтом (не особо современным, но добротным) и частично с мебелью и техникой (несколько шкафов-купе, бу кондиционер и холодильник). Я увидел этот вариант через два часа после публикации объявления хозяином и на следующий день пришел на просмотр. Хозяин сказал, что он немного в шоке от шквала звонков, а я попросил его позвонить, если ему предложат 50000уе, которые он хотел. Он позвонил на следующий день и сказал, что ему дают задаток. Я, честно говоря, еще не совсем вник в ситуацию и морально не был готов так быстро принять решение. В тот же вечер объявление исчезло - продажа была срочная. Вот такая ..ня, малята:)
Надо быть де***, чтоб 1-комнатный туалет покупать за 50000$
Я считаю, что это дорого. Но квартиру для родителей мне в этом районе покупать нужно. Если вы подскажете нормальные варианты дешевле в 10-15 минутах пешей доступности до метро Виставковий Центр, это будет здорово..Эврику, плиз, не предлагать, там пока все непонятно.. Очень не хочется быть де***
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
25 минут пешком до Виставкового центра - не подходит..