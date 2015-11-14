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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1018101910201021

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 812
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
75
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
171
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
151
Якість будівництва
15%
123
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый Ваші кошти, що хочете то зними і робіть, якщо вам треба сіськи то робіть собі сіськи. Дітям, до речі на вас може бути взагалі пофіг. Поїдуть собі у Лас Вегас, а ви в Києві з сіськами і виконанним боргом по навчанню. На кого їх тут вчити збираєтесь? На юриста чи маркетолога в МАУПі?
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  innamax2008 написав:На кого їх тут вчити збираєтесь? На юриста чи маркетолога в МАУПі?

Другого выбора уже не осталось, все?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:31

МАУП в тренде. Закончил МАУП, иди в премьеры!
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:44

  Alex3 написав:
25 минут пешком до Виставкового центра - не подходит..


Тогда остается только Стандарт Ван :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:46

  innamax2008 написав:Первый Ваші кошти, що хочете то зними і робіть, якщо вам треба сіськи то робіть собі сіськи. Дітям, до речі на вас може бути взагалі пофіг. Поїдуть собі у Лас Вегас, а ви в Києві з сіськами і виконанним боргом по навчанню. На кого їх тут вчити збираєтесь? На юриста чи маркетолога в МАУПі?

Коли у тебе 10 терабайт фоток за рахунок продажу квартири, то здивований, що фантазії на мауп вистачило. Макс курси фотографії.

Є у мене знайомі. Обломилась спадщина. Швиденько продали. Ікра чорна, мальдіви, канари, айфони, зеркалки, курси фотографів.... 9 місяців і знову вантажником в нову пошту. Живеш то один раз:-)

У Вас чоловіка Максимом звати?
:mrgreen:

Тепер думають коли мамка зкопититься і по кругу.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:08

  Первый написав:
  innamax2008 написав:Первый Ваші кошти, що хочете то зними і робіть, якщо вам треба сіськи то робіть собі сіськи. Дітям, до речі на вас може бути взагалі пофіг. Поїдуть собі у Лас Вегас, а ви в Києві з сіськами і виконанним боргом по навчанню. На кого їх тут вчити збираєтесь? На юриста чи маркетолога в МАУПі?

Коли у тебе 10 терабайт фоток за рахунок продажу квартири, то здивований, що фантазії на мауп вистачило. Макс курси фотографії.

Є у мене знайомі. Обломилась спадщина. Швиденько продали. Ікра чорна, мальдіви, канари, айфони, зеркалки, курси фотографів.... 9 місяців і знову вантажником в нову пошту. Живеш то один раз:-)

У Вас чоловіка Максимом звати?
:mrgreen:

Тепер думають коли мамка зкопититься і по кругу.

Ні, взагалі то, мене Максимом звати. А то, що людина продала спадщину та поїла чоронї ікри(кав'яру), злітала на Мальдіви та Канари то нормально, краще ніж здавати її і не мати коштів з аренди на той же Єгипет, бо вони б проїдались. Є кеш живи в задоволення. Не можна відкладати життя на потім. Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  innamax2008 написав:Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити.
Прямо в точку!
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:29

Alex3 писал(а):

25 минут пешком до Виставкового центра - не подходит..


Тогда остается только Стандарт Ван


Посматриваю на него.. там однуха 40м2 с ремонтом и мебелью почти 55000, но договор стремный, на данном этапе лезть туда не хочется..плюс будут высокие платежи за обслуживание (15-20 грн за метр), якобы на 3 года, но скорее навсегда..
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:45

  Tribeca написав:Не понимаю зачем сейчас сливать квартиры.

Ну может подешевеют они еще на 10-20%, зато аренда стабильно дорожает. Живите на аренду и не тужите.

С удивлением узнал что сегодня рабочая суббота.

Я как лендлорд такие вопросы не отслеживаю - отдыхаю когда хочу.

Приехал в Прагу на завтрак. Пражский завтрак 367 грн, а в 2013 был 110 грн. Уже считай в долларах та же цена. И это без напитков. На двоих завтрак примерно 1500грн, если с тортиком и кофе.

Вижу пару негров с украинскими Мальвинами, им 100$ за завтрак в ресторане недорого. Экспорт мохнатого золота идет полным ходом.


Что-то 10 евро совсем недорого. На заправке где я подрабатывал как студент в Дейчланде это было кофе и бутерброд. Так что наслаждайдесь жизнью, 10 евро за завтрак в лучшем ресторане города.
Хомякоид
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