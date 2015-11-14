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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 тра, 2018 15:59
Первый Ваші кошти, що хочете то зними і робіть, якщо вам треба сіськи то робіть собі сіськи. Дітям, до речі на вас може бути взагалі пофіг. Поїдуть собі у Лас Вегас, а ви в Києві з сіськами і виконанним боргом по навчанню. На кого їх тут вчити збираєтесь? На юриста чи маркетолога в МАУПі?
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innamax2008
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Додано: Суб 05 тра, 2018 16:18
innamax2008 написав:
На кого їх тут вчити збираєтесь? На юриста чи маркетолога в МАУПі?
Другого выбора уже не осталось, все?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Суб 05 тра, 2018 16:31
МАУП в тренде. Закончил МАУП, иди в премьеры!
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innamax2008
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Додано: Суб 05 тра, 2018 16:44
Alex3 написав:
25 минут пешком до Виставкового центра - не подходит..
Тогда остается только Стандарт Ван
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Додано: Суб 05 тра, 2018 16:46
innamax2008 написав:
Первый Ваші кошти, що хочете то зними і робіть, якщо вам треба сіськи то робіть собі сіськи. Дітям, до речі на вас може бути взагалі пофіг. Поїдуть собі у Лас Вегас, а ви в Києві з сіськами і виконанним боргом по навчанню. На кого їх тут вчити збираєтесь? На юриста чи маркетолога в МАУПі?
Коли у тебе 10 терабайт фоток за рахунок продажу квартири, то здивований, що фантазії на мауп вистачило. Макс курси фотографії.
Є у мене знайомі. Обломилась спадщина. Швиденько продали. Ікра чорна, мальдіви, канари, айфони, зеркалки, курси фотографів.... 9 місяців і знову вантажником в нову пошту. Живеш то один раз:-)
У Вас чоловіка Максимом звати?
Тепер думають коли мамка зкопититься і по кругу.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:08
Первый написав: innamax2008 написав:
Первый Ваші кошти, що хочете то зними і робіть, якщо вам треба сіськи то робіть собі сіськи. Дітям, до речі на вас може бути взагалі пофіг. Поїдуть собі у Лас Вегас, а ви в Києві з сіськами і виконанним боргом по навчанню. На кого їх тут вчити збираєтесь? На юриста чи маркетолога в МАУПі?
Коли у тебе 10 терабайт фоток за рахунок продажу квартири, то здивований, що фантазії на мауп вистачило. Макс курси фотографії.
Є у мене знайомі. Обломилась спадщина. Швиденько продали. Ікра чорна, мальдіви, канари, айфони, зеркалки, курси фотографів.... 9 місяців і знову вантажником в нову пошту. Живеш то один раз:-)
У Вас чоловіка Максимом звати?
Тепер думають коли мамка зкопититься і по кругу.
Ні, взагалі то, мене Максимом звати. А то, що людина продала спадщину та поїла чоронї ікри(кав'яру), злітала на Мальдіви та Канари то нормально, краще ніж здавати її і не мати коштів з аренди на той же Єгипет, бо вони б проїдались. Є кеш живи в задоволення. Не можна відкладати життя на потім. Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити.
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innamax2008
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:15
innamax2008 написав:
Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити.
Прямо в точку!
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:29
Alex3 писал(а):
25 минут пешком до Виставкового центра - не подходит..
Тогда остается только Стандарт Ван
Посматриваю на него.. там однуха 40м2 с ремонтом и мебелью почти 55000, но договор стремный, на данном этапе лезть туда не хочется..плюс будут высокие платежи за обслуживание (15-20 грн за метр), якобы на 3 года, но скорее навсегда..
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Alex3
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:45
Tribeca написав:
Не понимаю зачем сейчас сливать квартиры.
Ну может подешевеют они еще на 10-20%, зато аренда стабильно дорожает. Живите на аренду и не тужите.
С удивлением узнал что сегодня рабочая суббота.
Я как лендлорд такие вопросы не отслеживаю - отдыхаю когда хочу.
Приехал в Прагу на завтрак. Пражский завтрак 367 грн, а в 2013 был 110 грн. Уже считай в долларах та же цена. И это без напитков. На двоих завтрак примерно 1500грн, если с тортиком и кофе.
Вижу пару негров с украинскими Мальвинами, им 100$ за завтрак в ресторане недорого. Экспорт мохнатого золота идет полным ходом.
Что-то 10 евро совсем недорого. На заправке где я подрабатывал как студент в Дейчланде это было кофе и бутерброд. Так что наслаждайдесь жизнью, 10 евро за завтрак в лучшем ресторане города.
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Хомякоид
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