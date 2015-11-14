Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ні, взагалі то, мене Максимом звати. А то, що людина продала спадщину та поїла чоронї ікри(кав'яру), злітала на Мальдіви та Канари то нормально, краще ніж здавати її і не мати коштів з аренди на той же Єгипет, бо вони б проїдались. Є кеш живи в задоволення. Не можна відкладати життя на потім. Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити.
25 минут пешком до Виставкового центра - не подходит..
Тогда остается только Стандарт Ван
Посматриваю на него.. там однуха 40м2 с ремонтом и мебелью почти 55000, но договор стремный, на данном этапе лезть туда не хочется..плюс будут высокие платежи за обслуживание (15-20 грн за метр), якобы на 3 года, но скорее навсегда..
Новий голова НАЗК Мангул отримав за квітень майже 120 тис. грн зарплати
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.