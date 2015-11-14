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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 тра, 2018 19:36
Шота не видно первый - видать решил показать дулю армянам в ТТ и пошёл прикупатця в ЖК «Edeldorf».
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Суб 05 тра, 2018 20:38
Kangaro написав:
Сейчас отдыхаю с семьей в одном эксклюзивном загородном клубе «для своих».
Цена 10500 за выходные(отдельный дом и тут только так)
+ питание ещё 4к/сутки на семью
Зато, 2 няни для каждого ребёнка, мастеркоассы, катание на лошедях, экскурсии, рыбалка и тд
Бандура играет весь день, вечером саксофонный концерт
Сейчас сделали подарок от заведения - бесплатное немецкое вино
Обычный выходной лендлорда
Респект, мы все до одного тебе очень завидуем. Даже конговец. Кстати, у нас (у почти всей страны) сегодня был рабочий день.
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airmax78
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