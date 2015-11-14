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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1019102010211022

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 812
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
75
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
171
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
151
Якість будівництва
15%
123
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:36

Шота не видно первый - видать решил показать дулю армянам в ТТ и пошёл прикупатця в ЖК «Edeldorf».
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:38

  Kangaro написав:Сейчас отдыхаю с семьей в одном эксклюзивном загородном клубе «для своих».
Цена 10500 за выходные(отдельный дом и тут только так)
+ питание ещё 4к/сутки на семью

Зато, 2 няни для каждого ребёнка, мастеркоассы, катание на лошедях, экскурсии, рыбалка и тд
Бандура играет весь день, вечером саксофонный концерт
Сейчас сделали подарок от заведения - бесплатное немецкое вино

Обычный выходной лендлорда

Респект, мы все до одного тебе очень завидуем. Даже конговец. Кстати, у нас (у почти всей страны) сегодня был рабочий день.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:35

Я с пятницы отдыхаю
Наверное сложно быть офисным планктоном)
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 21:56

  innamax2008 написав:Ні, взагалі то, мене Максимом звати. А то, що людина продала спадщину та поїла чоронї ікри(кав'яру), злітала на Мальдіви та Канари то нормально, краще ніж здавати її і не мати коштів з аренди на той же Єгипет, бо вони б проїдались. Є кеш живи в задоволення. Не можна відкладати життя на потім. Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити.

Вот это правильно. Если уж совсем на египет не хватает, то можно и свою продать. Отложить приблизительно (расчитать самостоятельно по месяцам до 70 лет, 200 баксов месяц уютного хруща) на аренду и в путь. Пожить как человек.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:03

  innamax2008 написав: Коли робота, або бізнес приносить пристойні кошти то нерухомість треба купувати в Нью Йорку, Торонто, Лондоні,.

Невыгодно :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:12

  Kangaro написав:Я с пятницы отдыхаю
Наверное сложно быть офисным планктоном)

Офисным-то че сложного? Крупным финансовым воротилой-лендлордом - вот это сложно. Потому тебе и отдых хороший нужен.
airmax78
 
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