Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Шота не видно первый - видать решил показать дулю армянам в ТТ и пошёл прикупатця в ЖК «Edeldorf».
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Kangaro написав:Сейчас отдыхаю с семьей в одном эксклюзивном загородном клубе «для своих». Цена 10500 за выходные(отдельный дом и тут только так) + питание ещё 4к/сутки на семью
Зато, 2 няни для каждого ребёнка, мастеркоассы, катание на лошедях, экскурсии, рыбалка и тд Бандура играет весь день, вечером саксофонный концерт Сейчас сделали подарок от заведения - бесплатное немецкое вино
Обычный выходной лендлорда
Респект, мы все до одного тебе очень завидуем. Даже конговец. Кстати, у нас (у почти всей страны) сегодня был рабочий день.
innamax2008 написав:Ні, взагалі то, мене Максимом звати. А то, що людина продала спадщину та поїла чоронї ікри(кав'яру), злітала на Мальдіви та Канари то нормально, краще ніж здавати її і не мати коштів з аренди на той же Єгипет, бо вони б проїдались. Є кеш живи в задоволення. Не можна відкладати життя на потім. Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити.
Вот это правильно. Если уж совсем на египет не хватает, то можно и свою продать. Отложить приблизительно (расчитать самостоятельно по месяцам до 70 лет, 200 баксов месяц уютного хруща) на аренду и в путь. Пожить как человек.
innamax2008 написав:Ні, взагалі то, мене Максимом звати. А то, що людина продала спадщину та поїла чоронї ікри(кав'яру), злітала на Мальдіви та Канари то нормально, краще ніж здавати її і не мати коштів з аренди на той же Єгипет, бо вони б проїдались. Є кеш живи в задоволення. Не можна відкладати життя на потім. Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити.
Вот это правильно. Если уж совсем на египет не хватает, то можно и свою продать. Отложить приблизительно (расчитать самостоятельно по месяцам до 70 лет, 200 баксов месяц уютного хруща) на аренду и в путь. Пожить как человек.
Нет, нужно купить, а то что сосед на диспансерном учёте на Кирилловской и двери квартир в подъезде поджигает, это нормально. И сосед на верхнем этаже не над вами, а выше прокурор открыл горячую воду, забыл закрыть и улутел на пару дней в Одессу. А вы живите кайфуйте. А лучше купите квартиру под аренду для прокурора, элитную, и приходите за арендной платой завтра. Дешевеющая жилая недвижимость это пассив и только в редких случаях системный бизнес. В Украине если есть недвижимость для жизни достаточно, если нет, то только снимать и зарабатывать откладывая кэш. Больше кэша лучше недвига под аренду. Если судья или прокурор аренду в Украине можно не платить.
В коммунальном транспорте и маршрутках уже летом проезд может подорожать до 8 гривен
Скирдовать потенциальным покупателям приходится всё меньше , а то и вовсе в сбережения залазить, если чё то об этом нбу говорит в своём отчёте. Сделок будет меньше, квартиры будут в массе своей дешеветь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
В коммунальном транспорте и маршрутках уже летом проезд может подорожать до 8 гривен
Скирдовать потенциальным покупателям приходится всё меньше , а то и вовсе в сбережения залазить, если чё то об этом нбу говорит в своём отчёте. Сделок будет меньше, квартиры будут в массе своей дешеветь.
Регулярно езжу в общественном транспорте, 50% пенсионеры, 30% зайцы. Только 20% платят за проезд. Так что подорожание практически никак не отразится на расходах населения. Разве что переметнутся к маршруткам.