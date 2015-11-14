Додано: Нед 06 тра, 2018 00:27

hume написав: innamax2008 написав: Ні, взагалі то, мене Максимом звати. А то, що людина продала спадщину та поїла чоронї ікри(кав'яру), злітала на Мальдіви та Канари то нормально, краще ніж здавати її і не мати коштів з аренди на той же Єгипет, бо вони б проїдались. Є кеш живи в задоволення. Не можна відкладати життя на потім. Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити. Ні, взагалі то, мене Максимом звати. А то, що людина продала спадщину та поїла чоронї ікри(кав'яру), злітала на Мальдіви та Канари то нормально,. Є кеш живи в задоволення. Не можна відкладати життя на потім. Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити.

Вот это правильно. Если уж совсем на египет не хватает, то можно и свою продать. Отложить приблизительно (расчитать самостоятельно по месяцам до 70 лет, 200 баксов месяц уютного хруща) на аренду и в путь. Пожить как человек. Вот это правильно. Если уж совсем на египет не хватает, то можно и свою продать. Отложить приблизительно (расчитать самостоятельно по месяцам до 70 лет, 200 баксов месяц уютного хруща) на аренду и в путь. Пожить как человек.

Нет, нужно купить, а то что сосед на диспансерном учёте на Кирилловской и двери квартир в подъезде поджигает, это нормально. И сосед на верхнем этаже не над вами, а выше прокурор открыл горячую воду, забыл закрыть и улутел на пару дней в Одессу. А вы живите кайфуйте. А лучше купите квартиру под аренду для прокурора, элитную, и приходите за арендной платой завтра. Дешевеющая жилая недвижимость это пассив и только в редких случаях системный бизнес. В Украине если есть недвижимость для жизни достаточно, если нет, то только снимать и зарабатывать откладывая кэш. Больше кэша лучше недвига под аренду. Если судья или прокурор аренду в Украине можно не платить.