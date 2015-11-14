Потенциальным покупателям за коммуналку нечем платить, а не то что скирдовать на бетон.
Кто будет выкупать овер 50 тыс. квартир в в сданых эсплуатацию новостройках и десятки тусяч объектов "воздуха" у шаромыг - непонятно.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:05
Очередная "дуля" настигла рожэвоокулярныкив с их пЭрЭмогами - долг за коммунальные услуги вырос за 3 месяца на 10 млрд. гривен.
Потенциальным покупателям за коммуналку нечем платить, а не то что скирдовать на бетон.
Кто будет выкупать овер 50 тыс. квартир в в сданых эсплуатацию новостройках и десятки тусяч объектов "воздуха" у шаромыг - непонятно.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:16
Одна надежда на клиентов НАБУ, с овер 50-60 квартир
Всё IMHO
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